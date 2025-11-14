「子供っぽく見える？」そんなことない！【ユニクロ】40・50代が着たい「チェックシャツ」

今季もトレンドとして注目を集めている「チェック柄」。子供っぽく見えそうで心配……？ そんなミドル世代も、きちんと感のある「シャツ」ならトライしやすいかも。そこでおすすめしたいのが、【ユニクロ】でゲットできる「フランネルシャツ」。チェック柄が華やかなアクセントになるだけでなく、暖かみのある素材でシーズンムードも高めてくれます。今シーズンはチェックシャツを取り入れて、旬の着こなしを目指して。

一点投入でシーズンムードが高まるチェックシャツ

【ユニクロ】「フランネルチェックシャツ」\3,990（税込）

この季節のユニクロの定番アイテムともいえる、フランネル素材のチェックシャツ。両面に起毛素材が使われており、寒くなるこれからの季節に重宝しそうです。色違いだけでなく、チェック柄のパターン違いでバリエーション豊富にそろっているから、お気に入りの1枚がきっと見つかるはず。

シンプルなワンツーコーデを旬顔にアップデート

40代インフルエンサーの@ma_anmiさんは、ブルーを愛用。シックで落ち着いた雰囲気の色味で、ミドル世代のデイリーカジュアルにぴったりです。シンプルなワンツーコーデも、チェック柄のシャツを羽織ると一気に旬の着こなしに。腰巻きやたすき掛けなど、アレンジを加えるのもおすすめです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではユニクロ、@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M