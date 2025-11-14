お笑いトリオ・3時のヒロインのかなでが、マッチングアプリで出会った男性との意外な夜の過ごし方を赤裸々に告白した。

【映像】「相方と付き合っていた」ヒロインのかなでの元カレ

11月13日放送のテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』では、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務め、ゲストに3時のヒロインのかなでが登場。恋愛と性の悩みについて語った。

かなでは約3年前からマッチングアプリを使用していることを明かし、「顔もマスクの写真で、名前も『かなで』で。もう本当に本当に彼氏欲しくて始めて」と当時の状況を説明。「3人の方と会ったんですけど、その中の1人の方が、ほんとに私が出会ってきた男性の中では1番いい人だった」と、ある男性との出会いを振り返った。

「2年ぐらいかけて、9回ぐらいご飯行った」という彼との関係は、「2ヶ月に１回ぐらいの感覚で会ってて」と、定期的に続いていたことを明かした。

そんな彼と「お家に来てくれた時」のエピソードが、番組の注目を集めた。かなでは「私がホラー映画が、苦手なんですよ。なんですけど、『これを一緒に見てくれませんか？』っていう風に言ったんですよ」と切り出した。

「深夜の11時ぐらいに家に来てもらって、そっから2人でコンビニ行って、お酒とかめっちゃ買って」とデート風景を語る中、稲田が「めっちゃいいやん！！！」と興奮気味に反応。しかし予想外の展開が待っていた。

「そっから朝の6時まで映画3本見たんです」とかなで。深夜から朝まで、映画鑑賞だけで終わってしまったという衝撃の事実に、稲田は「なんで？1本終わった後にもう1本見ようは誰が言ったの？」と驚きの質問。かなでが「私です」と答えると、さらに「なんで！？なんで見たいのもう1本！？」と、稲田の驚きは頂点に達した。

かなでは「正直ちょっとイチャイチャしたいってのはあったんですけど、なんか私もこじらせてるんで、『じゃあ次何何見ますか？』って、そんな感じになっちゃう」と、自身の奥手な性格を告白。ぺえも「そういう感じになっちゃうよね、わかる」と共感を示した。

ぺえは「口実よ。もうそういう環境を作る口実なだけよ。『映画を見よう』っていうのは」とアドバイス。RIHOも「家にまで映画で呼び寄せる力はあるので、もう『家に来る＝そういう気がある』んじゃないかなと思う」と指摘した。

かなでは「でもちょっと友達っぽい空気が流れてたんですよね」としながらも、「私がこのアプリはやっぱ彼氏が欲しくて始めましたし。やっぱ2ヶ月に1回だと好きになるこの時間が、心の距離が近くならないと思って、『私はもうあなたを好きになりたいために、もうちょっと会いたいです』っていう風にLINEで言っちゃった」と、自ら関係を進展させようとした努力も明かした。

しかし「その方も返事はくれたんですけど、なんかちょっと連絡取らなくなっちゃって、もう2年ぐらい連絡取ってない」と、残念な結末に終わってしまったことを語った。