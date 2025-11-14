豪快なアガリが出れば、魔王の前に敵はなし。「大和証券Mリーグ2025-26」11月13日の第1試合はKONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）がトップを獲得。先月16日以来の快勝で個人成績もプラスに転じ、チーム全員が個人プラスとなった。

この試合は東家から佐々木、EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）、U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）、KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）の並びで開始。佐々木は東2局1本場、小林・堀の仕掛けを受けながら三・六万待ちのテンパイ。追っかけリーチを敢行すると、枚数不利を覆し、リーチ・ツモ・タンヤオ・平和・赤2・ドラの1万2000点（＋300点）を入手した。

トップ目のまま南入し、南1局4本場はドラのカン2索待ちで“がらくたリーチ”。しかしここは亜樹に満貫をツモられてしまい、2着へ後退した。その後は小林にもマクられ、3着で迎えた南3局、ここで流れを変える絶好の機会が訪れた。白を仕掛ける小林に対して、4・7筒待ちのテンパイ。迷わずリーチをかけると、鋭く一発目に引いた牌は7筒。リーチ・一発・ツモ・平和・赤の8000点でトップ目を奪還、そのまま押し切って個人3勝目を手にした。

「久しぶりです！」と元気な挨拶から始まった勝利者インタビュー。「チーム状態はすごく良かったけど、僕はちょっとイマイチで。ようやく仲間に入れたという感じです。みんなすごくいい麻雀を打って活躍しているから、自分もなんとかしたいという思いは強かった」と安堵の表情を浮かべた。

南3局の決勝弾については、道中の手順について「すごく感触が良かった」と語り満足げ。最後に「チーム状態は非常に良い」と繰り返し、ファンからは「期待してるよ寿人さんもね！」ナイス寿人！」「待ってました！」と反響が寄せられていた。

前回のトップは、元チームメイトで自身がプロデビューするきっかけにもなった故・前原雄大さんの訃報直後の試合。そしてこの日、久しぶりの勝利は高打点の王道リーチと“がらくたリーチ”を織り交ぜた、同氏を彷彿させるもの。改めて存在感を示したエースが、躍進の力になる。

1着 KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐々木寿人（連盟）2万9500点／＋49.5

2着 U-NEXT Pirates・小林剛（麻将連合）2万8500点／＋8.5

3着 EX風林火山・二階堂亜樹（連盟）2万6700点／▲13.3

4着 KADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）1万5300点／▲44.7

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

