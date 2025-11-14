

人に聞く必要はない。AIに聞けば何でも答えてくれる――。そんな現代社会だからこそ“新たな格差”が生まれようとしている（写真：ブルームバーグ）

【写真あり】「ちゃん」付けのセクハラ認定、モームリの盛衰、ChatGPT自殺幇助訴訟… 《他人に聞かない時代》が生んだ“あだ花”たち

ある昼下がり、筆者が経験したしゃぶしゃぶ店での出来事が、現代の職場に潜む問題を明らかにした。

野菜コーナーで見慣れない葉物を見つけた筆者が、近くにいた若いアルバイトの従業員に「この野菜の名前は何ですか」と尋ねた。すると、彼は黙って立ち尽くし、考え込んでいた。わからないなら、ほかのスタッフに聞けば済む話なのだが、それもせず沈黙し続けた。

筆者はしばらく待ったが、彼は何も言わず、視線を落としたままだ。返答がないため、やむをえず別のスタッフに声をかけると、すぐに答えが返ってきた。筆者は礼を述べて席を後にしたが、若いアルバイトの反応が頭から離れなかった。

「聞くは一時の恥」が通用しなくなった時代

なぜ彼は、「わかりません」とも言わず、誰かに聞こうともしなかったのか。その沈黙は、現在の職場に広がる「人に聞かない」潜在心理を象徴している。

この背景にある大きな要因として、俗に「ググる」と呼ばれる検索エンジンの普及が考えられる。さらに最近では、リンクを開かずに答えが表示される「ゼロクリック検索」が普及し、従来の検索を上回る勢いで使われている。

「AIモードでさらに詳しく」というリンクをクリックすれば、調べたい内容についてAI（人工知能）が質問に対して、最適化された要約を会話形式で直接返す。その結果、人に聞かずに済む環境が定着したことで、人間関係を構築する機会を失っている。

人に質問する行為には、質問を正確に言語化する「認知スキル」と、相手の顔色や状況を判断する「社会的スキル」が不可欠である。これらのスキルは、経験を通じて初めて習得されるものだ。

しかし、パソコンやスマートフォンを使えば簡単に情報を入手できるようになったことで、デジタル・ネイティブ世代（の一部）は他者との対話を「リスク」と見なし、新たな人間関係をつくる機会として捉えられなくなっている。

「聞くは一時の恥、聞かぬは一生の恥」――。このことわざは、もはや通用しない。現代の若者にとって、聞くことは「恥」ではなく、「面倒で避けたい行為」になっている。質問すること自体が億劫なうえに、聞けば無知と思われるかもしれないという妙なプライドが邪魔をする。そんな心理的抵抗が沈黙を選ばせてしまう。

ハラスメントへの恐れが招く「職場の沈黙」

パーソル総合研究所がまとめた「職場での対話に関する定量調査」（2024年、全国の正規雇用就業者6000人、20〜64歳対象）によれば、職場で本音を話せる相手が「1人もいない」と答えた人が50.8％に上った。この傾向は、とくに20代に「質問や相談をすると評価が下がるのではないか」といった不安が強く確認された。

現代の職場では、他人に聞くことが心理的危険性と認識されているようだ。その傾向は若年層だけでなく、中間管理職の中高年にまで及んでいる。

実際、上司と部下が私的な話題を避けるだけでなく、業務上の指導やフィードバックさえも「パワハラと受け取られるリスク」を恐れて、抑制する管理職が増えている。「職場の沈黙」を助長している一因が、ハラスメント規制の強化だ。



佐川急便の営業所で女性社員を「ちゃん」付けで呼び続けた男性に対して、東京地裁がセクハラと認定した。写真はイメージ（撮影：今井康一）

例えば10月23日、佐川急便の営業所で女性社員を「ちゃん」付けで呼び続けた男性に対し、東京地裁がセクハラと認定し、22万円の賠償を命じる判決を下した。親しみのつもりでも、呼び方ひとつで訴訟に発展する時代だ。

ハラスメントリスクへの過度な恐れは、上司部下の関係だけでなく、同僚間でも心理的安全性を低下させる。こうした「職場の沈黙」は、知識・情報の流れを悪化させ、知識創造の危機を招く。

組織における知識創造は、個人の気づきや経験を他者と共有することで始まる。野中郁次郎氏・竹内弘高氏が提唱した「SECIモデル」では、暗黙知を形式知に変えるプロセスの出発点として、体験を共有して得た暗黙知を他者に移転させる「共同化（Socialization）」がある。これは言葉を通じた伝授が行われる前段階で、「聞くこと」によって引き起こされる。

そして、個人の知識（暗黙知）を図や文章で示すことで形式知に変換し他者と共有する「表出化（Externalization）」、表出された形式知を組み合わせることで新たな知識（新しいアイデアやシステム）を生み出す「結合化（Combination）」へ進展する。このプロセスでイノベーションが生まれることもある。最終的に、新たに得た形式知を実践し、体に染み込ませる「内面化（Internalization）」を実現する。

だが、「沈黙の職場」では共同化さえ起こらない。これでは、イノベーションの種が埋もれてしまう。変化の激しい現代においては、現場の末端で起こる微細な変化こそが、次の製品やサービスのヒントになる。沈黙は、その芽を摘む行為に等しい。

「沈黙する組織」がたどる悲しい末路

企業が競争優位を維持するためには、外部環境の変化を感知し、それに応じて組織の資源を再構築・再配置する能力が不可欠だ。経営学者デイヴィッド・ティースが提唱した「ダイナミック・ケイパビリティ」は、感知・捕捉・変革の3つのプロセスで構成される。

沈黙する組織は「感知」の能力が極度に低下する。市場の変化、顧客の潜在的ニーズ、競合の動きといった外部情報は、現場社員が顧客と行う会話の中に潜んでいるからだ。

これらの情報が組織で共有されずに終われば、経営層や中間管理職が変化を見誤る可能性が高くなる。結果として、戦略的意思決定の質と速度が低下し組織は硬直化する。

こうなると市場環境を「捕捉」し、「変革」することもできない。このような企業は着実に競争力を低下させていくことになる。



「飲みニケーション」も今は昔。職場で上司が部下を飲み会に誘うとパワハラと捉えられかねない（写真：kouta／PIXTA）

部下と上司の情報共有と聞けば、かつては「飲みニケーション」を思い浮かべたが、今は上司が部下を飲みに誘うこと自体がパワハラだと指摘されかねない。それだけに、職場での質疑応答がコミュニケーションを深めるうえでより重要性を増している。となれば、「聞かない」部下を持つことは、上司が情報不足に陥る危険性をはらんでいる。

上司に「聞かない」若手社員は、会社との会話も避けようとしている。大卒新卒社員の34.9％が入社後3年以内に離職する（厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況」、2024年）時代になり、「長い間（短い期間でしたが）お世話になりました」とあいさつする“大人の別れ”ができない人が増えた。「立つ鳥跡をにごさず」もわれ関せず。

この状況をビジネスチャンスと捉えて急成長したのが、ある事件で話題となった退職代行サービス「モームリ」だ。

「モームリ」を運営するアルバトロスは、依頼者を弁護士に斡旋し、見返りに報酬を得ていた。このことから、弁護士法違反の疑いがあるとして、提携する弁護士事務所とともに警視庁が10月22日に家宅捜索した。



「モームリ」の運営会社に家宅捜索に入った捜査員たち（写真：時事）

モームリでは、退職希望者に代わり会社に退職の意思を伝える。電話やSNSを利用して24時間365日対応可能。同サービスを利用した24年度の新卒社員は1814人（24年4月1日〜25年2月28日）に上った。

この事件で注目されたのは、家宅捜索もさることながら、退職というデリケートな対話の場面でさえ、本人が会社側と直接言葉を交わすことを避け、第三者に委託するという今どきの社会現象だ。

家庭をも浸食し始めた「人に聞かない時代」

職場や退職といったビジネスシーンだけでなく、次世代を担う青少年の間では「私生活の沈黙」が広がっている。その中でも、AIの負の側面を象徴する事件として、次の一報が話題を呼んだ。

8月26日、16歳の息子アダム・レインさんを自殺で亡くした両親が、カリフォルニア州の裁判所に、生成AI「ChatGPT」の開発元であるOpenAIと同社CEOのサム・アルトマン氏を相手取り提訴した。両親は、アダムさんが今年4月に自殺した件について、ChatGPTがその方法に関する具体的な指示や助言を与え、さらに遺書の作成まで手助けしたと主張している。

両親は、OpenAIがユーザーの心理的依存を助長する設計を意図的に採用し、不適切な安全対策の下で製品を市場に出したことが、アダムさんの不法死亡につながったと訴えた。この訴訟を受け、OpenAIは後に声明を発表し、自社システムの安全対策に不備があった可能性を認め、改善に取り組む姿勢を示した。

私たちの脳には、人との関わりを通じて快感や安心をもたらす「報酬系」という神経の仕組みがある。対話において、肯定的な反応が得られれば報酬系が働き、再び人に聞く意欲につながるのだ。しかし、現実では無視や否定といったネガティブな反応にあうリスクがあり、これが不安や孤立感を生んでしまう。

AIは人間の心の機微を理解しているわけではないが、悩み多き人々にとって「ものわかりがいい聞き手」として機能してしまう。若者は心の拠り所をAIに見いだし始めている。もしAIが「死にたい」という訴えに対して、容認とも受け取れる返答をすれば、それが脳の報酬系と結びついて、快さとして記憶され、危うい行動を正当化する引き金になる可能性がある。



AIが「死にたい」という訴えに対して容認とも受け取れる返答をすれば、危うい行動を正当化する引き金になる可能性がある（写真：NOBU／PIXTA）

AIは今、感情を持たないにもかかわらず、人間の心の反応に関与する存在として使われ始めている。語りかけても反応のない社会の中で、孤独の受け皿として機能し、その依存が深まるほど、命を脅かす危険度も高まっていく。

退職代行を使う若手社員、ハラスメントを気にして口をつぐむ中間管理職、AIとの対話に没頭し自殺に至る青少年……。いずれも、人と話すことで傷ついたり、思いが伝わらなかったりする経験が重なり、人と関わること自体を避けたいという気持ちが背景にある。

「聞かない日本人」の孤立はますます深まる

こうした流れは、個人の性格の問題ではなく、職場や社会の中で、黙っていることが責められず、むしろ無難とされる空気が広がってきたこととも関係している。

さらに、少子高齢化による人手不足や、海外とのつながりが深まる中で、企業は外国人の採用を積極的に推進している。そのせいか日本の職場では、「聞かない」日本人の若者が増えている一方で、言葉や文化の違いを乗り越えて、積極的に聞いたり話したりする外国人社員の姿が目立つ。

この現象は国民性の違いだけでなく、日本企業の中で評価基準が少しずつ変わり始めていることの表れでもある。これまでは、空気を読む力や、言葉にしない知識の積み重ねが重視されてきた。しかし今では、どれだけ情報を共有し、仕事のスピードを上げられるかが、評価の中心になりつつある。

6月6日に法務省が発表した「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（令和7年度改訂）」では、特定技能制度の見直しに加え、通訳支援の強化や日本語教育の充実が盛り込まれた。これにより、外国人労働者が職場や地域社会で円滑にコミュニケーションしやすくなると期待されている。

日本語が不自由でも、AI翻訳を使えばリアルタイムで意思疎通が可能になる。もともと人とのやり取りを重んじる文化圏の外国人であれば、日本人の若者よりも上司や同僚に積極的に質問することもありうる。外国人労働者が円滑に情報を伝える一方で、日本人の若者が黙ったままでいると、外国人が日本人よりも早く昇進し、責任ある仕事を任される可能性も低くない。

外国人との競争に限らない。よく話し、よく聞く人は、上司や同僚との信頼関係を築き、職場内での存在感を高めていく。反対に、口数の少ない人は情報の共有から外れ、孤立しやすくなる。この違いは、昇進や評価だけでなく、職場で安心して働けるかどうかにも直結する。

では、どうすれば「聞く力」を取り戻せるのか。AIの利用が珍しくなくなってきた現代だからこそ、精神論ではなく、具体的対策を提案したい。

「聞くはチャンス、聞かぬはリスク」のすゝめ

まず、聞く力を見える形にする工夫が求められる。社内のチャットツールに「質問歓迎」と書かれた場をつくれば、若手社員も安心して聞けるようになる。こうした場は、社員同士のやり取りを促すものであり、AIの自動応答とは役割が異なる。質問の回数や内容を評価の対象にすることで、対話による貢献が見えるようになる。聞くこと自体が評価される仕組みを整えれば、抵抗感を減らすことができる。

AIを「聞く練習の相手」として使うのも有効だ。まず、AIに疑問をぶつけてみて、答えを得たうえで人に確認する。AIは人の代わりではなく、予習の場として使うべきだ。知識やスキルを整理するには役立つが、人は関係を築き、心を通わせる。それは人間だけに許された営みだ。AIに相談するときは、必ず人とも接点を持つよう職場全体で意識する必要がある。

人と一口に言っても、職場となると普段会話も交わしたこともないはるかに年上の人と会話せざるをえないこともある。そのようなときには、見知らぬ人との「対話を促す道具」としてAIを設計してみてはどうか。

情報を提供するだけでなく、「この話は誰にどう聞けばいいか」を提案できるようにすれば、人と対話するきっかけをつくれる。対話を求められた上司が、自分の失敗談や、助けを求めた経験を若手社員に話すと、彼らの不安は和らぐ。こうした関わりが、質問への抵抗感を減らし、聞く力の土台を築いていく。

聞く力は、個人の成長を促すだけでなく、職場全体の活性化にもつながる。「聞くはチャンス、聞かぬはリスク」である。

（長田 貴仁 ： 経営学者、経営評論家）