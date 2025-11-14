１３日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円５６銭前後と前日と比べて２０銭強のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１７９円８０銭前後と同３５銭程度のユーロ高・円安だった。



トランプ米大統領が１２日夜（日本時間１３日昼）に連邦議会下院で可決したつなぎ予算に署名し、１０月初めから続いていた政府機関の一部閉鎖が終了した。市場では米経済を一段と下押しする圧力が和らぐとの見方があるものの、これまで集計が中断していた経済指標の発表の遅れや精度の低下を巡る懸念もあり、この日は米景気の減速懸念からドル売りが先行した。米ホワイトハウス国家経済会議（ＮＥＣ）のハセット委員長がＦＯＸニュースのインタビューで「政府閉鎖の影響で第４四半期の国内総生産（ＧＤＰ）が１．５％低下する」との見解を示したことが影響し、ドル円相場は一時１５４円１３銭まで軟化した。ただ、米クリーブランド連銀のハマック総裁がイベントで「インフレを一段と抑制するために米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は政策金利を据え置くべき」と述べ、米サンフランシスコ連銀のデーリー総裁が「１２月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）会合で政策当局者が利下げを実施すべきかを判断するには時期尚早」と語るなど、ＦＲＢ高官の利下げに慎重な発言が相次いだことが下支えとなり、ドルは売り一巡後に下げ渋った。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６３３ドル前後と前日に比べて０．００４０ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS