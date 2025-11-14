＜まさか＞英語の授業が大好きな息子。「めっちゃハッピー！」が口癖だったけど → 夫の一言に妻、驚愕！

子どもの吸収力は凄まじく、知らないうちに色んなことを覚えているものです。

今回は筆者の「うそでしょ！？」な、体験談をご紹介します。

英語が大好きになった息子

息子が通う保育園では、週に一度英語の授業があります。



その授業には外国人の先生が来てくれて、まさにネイティブの生きた英語を学べるのです。



園児の前では一切日本語を話さず、全て英語でやりとり。



そして英単語や挨拶、歌やダンスなど色んなことを教えてくれて、息子はとても喜んでいました。

日常で英語を使うように

そして英語を学んだ息子は、

「ママ、今日はsunnyだね」

「怒られたら、ぼくsadだよ」

などなど、おかげさまで日常会話に英語が混ざるようになったのです。



先生達も優しく、保育園が大好きな息子。



特に英語の授業の日は、「早く行きたいから！」と、朝の準備スピードが上がるほどでした。



そんな風に楽しく過ごす息子を見て、毎日幸せを感じていました。

陽気な口癖に、思わずニコニコしていたけど……？

そんな息子の口癖は、

「めっちゃhappy～♪」

と、とにかく陽気に言うことです。



きっと保育園で覚えたのだろうと思いましたが、ことあるごとにhappyと言い続ける息子。

(happyという単語を気に入ったのかな？)

子どもらしくて可愛いなと思っていると、

「ホンマにママそっくりやなぁ」

そう夫が笑いながら、不思議なことを言うではありませんか。実は……

え、私ですか！？ ちょっと今後は気を付けよう……(汗)

私は全く気付いていなかったのですが、

「それめっちゃhappyやん！」



「今日めっちゃ楽しかったし、最高にhappyやな～」

と、実は私自身がhappyを連呼するのが口癖になっていたのです。



てっきり保育園で覚えてきているものとばかり思っていたので、夫に言われた時は本当にびっくりしました。

happyはポジティブな言葉なのでまだいいですが、子どもは親の背中を見て育つものです。

ネガティブな言葉やマイナスな発言をする時は、本当に気を付けようと思った出来事でした。

【体験者：30代・筆者、回答時期：2025年10月】

FTNコラムニスト：Yuki.K

飲み歩きが趣味の元キャバ嬢。そのキャリアで培った人間観察力でコラムを執筆中。すっと人の懐に入ることができる天然人たらしが武器。そのせいか、人から重い話を打ち明けられやすい。キャバクラ勤務後は、医療従事者として活躍していたが出産を機に退職。現在はこれまでの経験で得た人間関係を取材に生かし、主に女性の人生の機微を記事にするママライター。