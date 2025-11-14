大会名：アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン

期間：11/13～11/16

コース：ペリカンGC

ヤード：6349

パー：70

試合の詳細データはこちら≫

アニカ driven by ゲインブリッジ at ペリカン の第1ラウンドが、13日、 ペリカンGC（6349ヤード、パー70）で行われた。

ユ へラン（韓国）は 6アンダーでラウンド。トータル6アンダーで首位。

2位は1打差でグレース キム（オーストラリア）、3位はジェニファー カプチョ（アメリカ）で2打差で続いた。

なお、西郷 真央はトータル3アンダーで首位と3打差の4位タイ、山下 美夢有はトータル1アンダーで首位と5打差の18位タイ、岩井 千怜はトータル1アンダーで首位と5打差の18位タイ、古江 彩佳はトータル1アンダーで首位と5打差の18位タイ、竹田 麗央はトータル1アンダーで首位と5打差の18位タイ、渋野 日向子はトータル1オーバーで首位と7打差の54位タイ、笹生 優花はトータル1オーバーで首位と7打差の54位タイ、岩井 明愛はトータル1オーバーで首位と7打差の54位タイ、勝 みなみはトータル2オーバーで首位と8打差の76位タイ、西村 優菜はトータル2オーバーで首位と8打差の76位タイ、吉田 優利はトータル2オーバーで首位と8打差の76位タイ、馬場 咲希はトータル4オーバーで首位と10打差の95位タイとなった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-14 07:47:05 更新