映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』本予告映像＆本ビジュアル解禁「俺はこんなバンドがしたかった」（TAKUYA∞）

UVERworldの結成25周年、デビュー20周年を記念した映画『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』（12月12日全国公開）より、本予告映像＆本ビジュアルが解禁となった。ムビチケカードも11月14日より販売開始。さらに、メンバーが登壇する舞台挨拶の実施も決定した。

■UVERworldが歩んできた軌跡と、これからを照らす象徴的な言葉“EPIPHANY”

6月14日・15日に東京ドームで開催された『UVERworld LIVE “EPIPHANY” at TOKYO DOME』。

ボーカルのTAKUYA∞が、満員の観客を前に語りかける。「ずっと疑問に思ってきたことは、ある日突然ふとした瞬間に答えにたどり着く。俺たちはそれを“EPIPHANY”という言葉で表現して、次のアルバムを作りました」。

ライブタイトル、そして本映画のタイトルにも掲げられている“EPIPHANY”。彼らが歩んできた軌跡と、これからを照らす象徴的な言葉だ。

会場の熱気がそのまま伝わるようなエネルギッシュなライブ映像とともに、UVERworldが積み重ねてきた歳月、そしてあらたな航路を象徴するオーストラリアでの姿がエモーショナルに交差する。「俺はこんな時間がほしかった。俺はこんなバンドがしたかった」と、魂の叫びのように声をあげるTAKUYA∞。その姿からは、これまで支え合ってきたメンバーへの信頼、音楽への飽くなき情熱、そして未来へ踏み出す決意が鮮烈に伝わってくる。

併せて解禁となった本ビジュアル（※メイン写真）は、東京ドームに集結した観客の光が広がる壮観な光景とともに、ライブパフォーマンス中のメンバーの姿が捉えられたもの。その表情や動きから、緊張感や歓喜、爆発するエネルギーなど、バンドがもつ躍動そのものが伝わるビジュアルとなっている。

「今までのすべて そしてこれからのすべてを――」というコピーが掲げられ、節目の年にふさわしい、過去と未来を繋ぐ、UVERworldが歩んできた25年の軌跡を象徴するデザインに仕上がった。

■ムビチケカードの特典は、メンバーのサイン入りトレーディングカード

さらにムビチケカードも11月14日より上映劇場と通販にて販売開始。特典はメンバーのサインがランダムで入ったサイン入りトレーディングカード6種。オリジナルスマホ壁紙がもらえる、ムビチケオンライン券も同時発売となる。

■イベント情報

『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』

『前夜祭！舞台挨拶付き先行上映』

12/11（木）東京・新宿バルト9

登壇者：UVERworld（TAKUYA∞、彰、克哉、信人、真太郎、誠果）

『公開記念舞台挨拶！＜声出しOKの応援上映＞』

12/18（木）大阪・T・ジョイ梅田

登壇者：UVERworld（TAKUYA∞、彰、克哉、信人、真太郎、誠果）

■映画情報

『UVERworld THE MOVIE: 25 to EPIPHANY』

全国の映画館にて公開

12月12日（金）～ 2D

12月26日（金）～ SCREENX、4DX、ULTRA 4DX

監督：オ・ユンドン イ・イェジ

出演：UVERworld（TAKUYA∞／彰／克哉／信人／真太郎／誠果）

制作プロダクション：CJ 4DPL EX Co., Ltd.、ScreenX Studio

(C)2025, Sony Music Labels Inc.& CJ 4DPLEX Japan

