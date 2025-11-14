Photo: 山田洋路

ワークアウトからタスク管理、買い物のリマインダーまで。生活の幅広いシーンに寄り添うApple Watchは、もはや身体の一部といっても過言ではありません。もし、その活動がバッテリー残量を気にするあまり、中断されてしまうとすればもったいない話です。

装着したまま充電可能な新しいコンセプトのケース「yi-G Watch」は、そんな私たちの長時間の活動をサポートしてくれる、頼れるパートナーになってくれるかもしれません。今回「yi-G Watch」をお借りして、その利便性を享受してみました。

ミニマルな外観がApple Watchに馴染む

Photo: 山田洋路

心待ちにしていた「yi-G Watch」が到着。Apple Watchに装着すると、まるで純正品かのようにシームレスに一体化するところが大きな安心感につながります。

公式情報どおり装着によって多少の厚みは増しますが、個人的にはまったくの許容範囲。これなら、1日中つけていてもストレスはなさそうです。

頼れる実力は？気になる充電スピードをチェック

Photo: 山田洋路

では、肝心の充電性能はどうでしょうか。ケーブルを挿した状態で、Apple Watchのバッテリーが0%の状態から充電をスタート。

結果は、約15分で25％ほど回復しました。純正の急速充電には及びませんが、カフェで一息つく間や、移動時間でさっと回復させるには十分すぎるスピードです。「気づいたら満タンに近い」という感覚は、想像以上に心強いものでした。

装着したままの充電は、本当に快適？

Photo: 山田洋路

この製品の最大の特長は、「装着したまま充電できる」こと。その実用性を、日常とアクティブ、2つのシーンで試してみました。

ビジネスシーン

Photo: 山田洋路

作業中、手の甲にケースが当たることもなく、違和感はほとんどなし。見た目や重量の変化も感覚的には気にならないほどで、これならオフィスでも気兼ねなく使えそう。

アクティブシーン

Photo: 山田洋路

次に、装着したまま30分ほどのランニングへ。腕を振ってもガタつきは感じず、Apple Watchと一体化しているのを実感します。

充電中に本体が熱を持つのも感じられず、不快感はありませんでした。アクティビティを邪魔しない設計といえそう。

Photo: 山田洋路

「yi-G Watch」を使ってみて、これはApple Watchをアクティブに使う人ほど手放せなくなるデバイスだと感じました。バッテリー残量を気にするストレスが和らぐだけで、1日をより活動的に過ごせるようになります。

まさに“備えあれば憂いなし”を形にしたようなアイテム。そのスペック詳細を、ぜひ以下からチェックしてみてください。

Photo: 山田洋路

