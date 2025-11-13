Image: Shutterstock AI Generator

「もう死んでしまいたい。何も表には出さないようにしているから、気づいて心配してくれる人もいない」

この文章は、とあるアメリカの子どもがAIチャットボットとのやりとりで書き込んだもの。生徒とAIチャットボットをモニタリングするサービスで明らかになったと、Bloombergが報じています。

AIとのチャットを学校がモニタリング

学校の端末を使いAIチャットボットと話し、相談する生徒たち。ここでどんな会話が交わされているのか、今、それをモニタリングするビジネスへの関心がアメリカで高まっているといいます。Bloombergによれば、モニタリング会社の多くがターゲットにしているのは、小学校、中学校、高校。

現在の教育現場では、かつてのパソコンルームのようなものはなく、生徒1人1人に端末が貸し与えられている場合がほとんど。日本ではタブレット端末が多いようですが、アメリカではノートPCが主流だとか。

これらの端末は学校で使うほか、お家への持ち帰りを許可している学校も少なくありません。カリフォルニア州のLA学区では、実に96％もの小学生が、コロナパンデミックをきっかけに持ち帰り可能なノートPCを学校から貸し出されています。

この端末には、AIを活用した「モニタリングソフトウェア」が入っていることもあります。不適切な利用をチェックするのが狙いですが、電子フロンティア財団は、例えばLGBTQの生徒の行動を不適切、要指導と判断するのは差別的かつ不当であると指摘し、生徒の端末のモニタリングはメリットよりも悪影響の方が大きいと批判していました。プライバシー保護の点からも懸念の声はあがっています。

一方で、若者の命に関わる悩み事の早期発見という大きなメリットもあります。自殺や自傷行為についてAIと話している生徒がわかれば、注意を払う、カウンセリングを促すことができるからです。

プライバシーか、問題の早期発見か

モニタリングソフト「GoGuardian」のJulie O'Brien氏は、Bloombergの取材に「クライアントとのミーティングでは、AIチャットボットの話は必ずでます」と語っており、AIチャットボットのモニタリングへの関心の高さがわかります。モニタリングシステムLightspeed Systemsの担当者は、実際に「まわりにバレずにできる自傷行為は？」「銃の使い方を教えて」という会話が生徒とAIで交わされていると語っています。

不適切かつ問題視すべき会話は、まずAIモニタリングシステムでフィルタリング。要注意な会話は、モニタリング会社の担当者が精査した上で、学校へ報告。その後、必要があれば学校から警察に相談されることもあります。

また、Lightspeedのモニタリングでは、問題視すべき会話が多いチャットボットの傾向も明らかに。例えば、Character.aiでは不適切と判断んされた会話が45.9％、ChatGPTでは38％、そのほかのチャット系サービスでは17.2％と、サービスによって大きく異なることがわかりました。

AIが日常生活に入ってきている今、相談相手としてAIを選ぶ人は増えていくでしょう。スクールカウンセラーではなく、AIチャットボットに子どもたちが相談をもちかければ、その悩みを知る術は、確かにモニタリングがもっとも効率的なのかもしれません。モニタリングによる問題行動の早期発見は、ひいては子どもの命を守る行動につながるかもしれません。

一方で、2021年、大人による子どもの端末利用モニタリングのリスクを指摘したエッセイがWiredが掲載されていました。

エッセイでは、モニタリングする親は権威主義的傾向が強く、モニタリングされる子どもはそうでない子どもと同等、またはそれ以上に不適切なコンテンツに触れており、いじめに関わる可能性もある──というセントラルフロリダ大学の調査や、モニタリングされている子ほどより秘密主義になり、助けを求めにくくなるというオランダの調査を引用。モニタリングが親子関係にとって悪影響だと語られていました。

学校端末のモニタリングは親ではなく、モニタリング会社であり学校なのですが、子どもから見たら「大人」なことに変わりなし。

AIカウンセリングがより一般化していけば、プライバシー保護と問題の早期発見と、モニタリングのメリットとデメリットをさらに重く天秤にかけることに。悩みをマイナス方向に助長するようなAIのコメントをAI企業自身が精査、制限していくのはもちろん、SNSの未成年利用制限と同じく、AIにもさらに厳しい規制が求められていくのではないでしょうか。