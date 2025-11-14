安芸市営球場の本部席近くにいると、阪神球団本部長・嶌村聡と雑談になった。キャンプを張る意味について、自問自答するように話した。

「やっぱり、こうしてキャンプ地に出向いて、寝食をともにして練習する、というのが大事なんでしょうね」

寝食をともにする。同じ釜の飯を食う。いかにも日本的だが、大切なことかもしれない。

「これをね。家から通って……ではなかなか没頭できませんよ。日常とは違う、離れた場所にやって来て寝泊まりする。いまの選手たちは夜に出かけません。ホテルの近くに店もありません。もう練習でぐったり疲れてしまって、よく食べて、よく眠るだけですよ」

いわゆる野球漬けの日々を送るわけだ。「合宿効果」とでも呼ぼうか。

相前後して監督・藤川球児がランチタイムの休憩時に話していた。

「今は尼崎・大物の方が施設や設備としては充実しているんですよ。でもね。秋季キャンプというのはそんなことではなくて、寝食をともにして練習に励むことに意味がある。それに、今しかできない練習というのがありますから。佐藤輝のゴールデングラブ賞も中野の打撃も、みんな、ここ（安芸秋季キャンプ）から始まっていますから」

そんな話をしていると、前OB会長の川藤幸三がやって来た。「キャンプでは周りのやつらとの競争があるわね。あいつがあれだけやっているのなら、おれはもっと……というのがあるわな」

これも「合宿効果」である。そんな秋季キャンプも第3クールを終えた。きょう14日は休日で、15日から17日の打ち上げまで、最終第4クールの3日間を残すだけだ。

「問題はキャンプが終わった後よ」と川藤は言った。「1人になってどれだけできるか。道具や施設はなくてもできる。1人でやる練習こそ、身になるもんなんや」

11月18日から来年1月31日までの自主トレ期間こそ、自分を高め、ライバルと差をつける好機なのだ。現OB会長・掛布雅之も「1人でやる練習を大切にしてほしい」と話していた。自身もテスト生同然で入団し、深夜まで虎風荘屋上でバットを振り、武庫川河川敷で壁当てのゴロ捕球を行った。「1人になることを怖がってはいけない」

孤独に勝たねば明日はない。「合宿効果」の後は「1人練習」の勝負である。 ＝敬称略＝

