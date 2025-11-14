それは2025年秋のこと。2匹の愛猫さんと暮らす飼い主さんは、急な冷え込みに対応が追い付かず、夏仕様の寝具で就寝することに……。

冬の気配を感じる夜のニャンズを捉えた動画は、公開後わずか4日で4万再生を突破するとともに、「ぬくぬくがうれしいね」「癒されます」との声が殺到しています。

【動画：急に寒くなったので、夏用寝具のまま寝た結果→ネコが寄り添ってくれたのに…思いもよらない『切ないオチ』】

マンチカンコンビと過ごす秋の夜

短足マンチカンボーイズ『プリン』くん・『メル』くんの日常が大好評のYouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』に投稿されたのは、季節の変わり目に訪れた、とある夜の一幕を捉えた動画です。

それは2025年、秋のこと。この日は急に気温が下がり、ママさんは、慌てて長袖の衣類を出したそう。突然の冷え込みに対応が追い付かず、夜は、夏仕様の寝具で就寝することになったといいますが……。

夏仕様の寝具でもぬくぬく！至福の添い寝タイム

動画中盤にはマットレスの端で香箱を組むプリンくんの姿が。ママさんがお布団の中からカメラを回すなか、彼は立ち上がり、「お布団に入れて！」とアピールを。ママさんが掛布団をめくると、いそいそと中へ入ってきたのだそう。

プリンくんの冬の定番おやすみスポットは、大好きなママさんの腕枕。夏物の寝具の肌寒さをプリンくんの体温が補い、お布団は快適そのものに。この秋と初となるプリンくんとの添い寝は、ママさんにとっても至福のひとときとなるはずでしたが……。

突然の心変わりに、ママさん「行っちゃった…」

ママさんの腕枕に収まったあとも、プリンくんは、なかなか寝付けない様子だったそう。くりくりお目目で見つめる先には、パパさんのベッドが。この後、彼はママさんの腕を抜け出し、パパさんのもとへ向かってしまったのだそう。

動画終盤には、パパさんの腕枕に抱かれ、ご満悦なプリンくんの姿が。この時、パパさんの脚の間では、後輩猫・メルくんがくつろいでいたそう。一時はママさんのお布団に入るも、パパさんの腕に落ち着いたプリンくん。この夜は“仲良し男子トリオ”で眠りたい気分だったのかもしれません。

飼い主さんご夫妻とプリンくん、メルくんによる秋夜の一幕を捉えた動画には、「急に寒くなりましたからね～！！プリンちゃんもママさんの腕枕でゴロゴロ(笑)と思いきやパパさんのゴッドハンドのマッサージ(笑)メルちゃんはツンデレかな～(´ω｀)」「寒くなるとおふとんの中にIN するプリンちゃんと足元で寝支度するメルちゃん可愛いなぁ」「ママに引っ付いて寝てくれると思いきやパパの方に行ってしまうプリンちゃんとメルちゃんもまた可愛よしｗ」との声が寄せられています。

短足マンチカンコンビ・プリンくんとメルくんのキュートな日常動画は、人気YouTubeチャンネル『短足マンチカンのプリンとメル』にてご覧いただけます。

