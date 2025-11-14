秋冬に嬉しいリッチな味わい♡【ファミマ】次食べたい「新作アイス」って？

夏が終わっても、まだまだ見逃せない「新作アイス」。さっぱり系が多い夏アイスから、秋冬アイスはコクのある濃厚なフレーバーが増える傾向です。そのため、秋冬アイスは食べ応えのある満足度の高い商品が多くなってきそう。そこで今回は、リッチな味わいが楽しめる【ファミリーマート】の新作アイスを紹介します。

チョコソース入りで濃厚さアップ

@miki__iceさんが「秋冬に嬉しいリッチな味わいのチョコアイスでした」とコメントするのは「濃厚チョコアイスバー ～ チョコソース入り ～ 」。濃厚チョコアイス・チョコソース・チョコクランチ入りチョコレートコーティングを組み合わせた、重厚感が特徴です。ほんのりと洋酒を感じるチョコアイスが、チョコレートの風味をより引き立てています。

アーモンドたっぷりで食べ応えに大満足

「白いぎっしりたっぷりアーモンドバー」は、コクのあるバニラアイスをローストアーモンド入りホワイトチョコレートでコーティングしたアイスバー。表面のクラッシュアーモンドだけでなく、バニラアイスにもアーモンドを混ぜ込んでいるため、ひと口ごとにアーモンドの風味が広がります。商品名通り、アーモンドをぎっしりたっぷり味わえるアイスなのでナッツ好きなら要チェックです。

ファミマ限定の最新ハーゲンダッツ

ファミマ限定販売の「おさつバター & クッキー」では、蜜いもソースを混ぜ込んだおさつバターアイスに、紫いもクッキーとバタークッキーをトッピング。アイスの上には紫いもコーティングを加え、深みのあるおさつの味に仕上げています。ハーゲンダッツらしいリッチなコクと秋の味覚を組み合わせた、今だけの贅沢アイスです。

さっぱりだけどしっかり紅いも

ファミマのアイスといえば、忘れずにチェックしたいのが「たべる牧場」シリーズ。新作の紅芋味では、コクがありながらも後味さっぱりのミルクアイスに紅芋アイスと紅芋あんを組み合わせています。マイルドなミルクアイスと紅芋アイスに濃厚な紅芋あんが加わることで、ミルク感と紅芋感をバランス良く味わえます。

ひと口で口いっぱいに広がる濃厚な風味が、秋冬アイスの特徴。【ファミリーマート】の「新作アイス」には、そんなリッチなフレーバーが勢揃いしているので、ぜひチェックしてみてください。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事ではftn_pics、@miki__ice様、@emiko.na37様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる