有機ELデイスプレイは「M6 Pro／Max」チップを搭載した「MacBook Pro」にだけ採用されると報じられています。

↑搭載チップのレベルでディスプレイを分ける（画像提供／Adnan Ahmad Ali - stock.adobe.com）。

現行モデルの「M5」チップを搭載したMacBook Proは、液晶ディスプレイを搭載していますが、2026年末から2027年にかけて投入される「M6」チップを搭載したMacBook Proには、タッチ操作に対応した有機ELディスプレイが搭載されると予測されているのです。

しかし、米ブルームバーグによれば、次期MacBook Proで有機ELディスプレイを搭載するのは、M6 Pro／Maxチップを搭載した上位の14インチ／16インチMacBook Proに限定されるとのこと。

ベースモデルとなるM6 MacBook Pro（14インチ）は、引き続きミニLEDバックライトによる液晶ディスプレイを搭載するというのです。

アップルは今年、M5を搭載したMacBook Proを先に投入し、「M5 Pro／Max」チップを搭載した上位モデルは後日発売すると予測されています。それにならい、M6チップを搭載したMacBook Proでも上位モデルとの差別化はより明確になりそうです。

Source: ブルームバーグ via MacRumors

The post MacBook Proの有機EL画面化、まさか上位モデルだけ？ appeared first on GetNavi web ゲットナビ.