猫さんは冷蔵庫に映る自分の姿を見て、何を思ったのでしょう。猫さんが自分の姿を見た時のまさかのリアクションに、爆笑する人が続出しています。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で2.8万再生を突破し、「自分がめちゃくちゃ可愛いことに気づいてくれたらいいなぁ」「バランス感覚最高」といったコメントが寄せられました。

【動画：冷蔵庫に反射した『自分の姿』に驚いた黒猫…想像を超える"かわいいリアクション"】

冷蔵庫に映る自分の姿を見てビックリ

TikTokアカウント「sakura」に投稿されたのは、冷蔵庫に映る自分の姿を見て驚く黒猫の「こてつ」くんの姿。冷蔵庫に映る自分を見て、「知らない猫がいるにゃ…！」とビックリしたのか、しばらく冷蔵庫を凝視していたのだとか。

あまりにも驚きすぎて思わず二本足で立ちあがり、両手も上がってしまったこてつくん。「にゃ、にゃんだこれは…」と驚いているのが伝わってきて、自然と笑みがこぼれてしまいます。

驚きが止まらない

冷蔵庫に驚いているこてつくんですが、飼い主さんいわく、「いつも通っている場所なのに、なぜかこの日は急に驚いていた」とのこと。この日のこてつくんの心情は分かりませんが、普段何気なく素通りしていた冷蔵庫が急に気になってしまったのかもしれませんね。

知らない猫がいると思って驚いたのか。それとも自分のあまりの可愛さに驚いたのか。真相はこてつくんにしか分かりませんが、なぜか急にビックリしているこてつくんを見て、飼い主さんも笑いをこらえられなかったそうです。

掃除機には一切怖がらず

冷蔵庫にはビックリしていたこてつくんですが、猫さんが怖がるイメージも多い「掃除機」には全く動じないのだとか。アカウント内の別の投稿では、こてつくんが掃除機と楽しく遊んでいる様子も投稿されています。

飼い主さんいわく、掃除機をかけるといつもこてつくんが近くに寝転んでくるとのこと。飼い主さん宅の他の猫さんたちは、掃除機をかけると一目散に逃げるそうですが、こてつくんだけは気にせずにその場に留まるといいます。

冷蔵庫に映る自分の姿にはビックリするけど、掃除機の音には全くビックリしない。そんなこてつくんの姿を見て、猫さんそれぞれに個性があり、みんな違って可愛いなと改めて認識できました。

投稿には「眉毛みたいな模様も可愛いし、驚き方も面白いし可愛い」「学ばないとこがまた可愛いのが猫ちゃんです」「誰おまえ？って絶妙なバランス取りながらガン見してるね」「

対峙するガンマン感」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「sakura」では、こてつくんの愛らしい日常の様子だけでなく、同居猫さんたちの様子も投稿されており、みんなの可愛い姿に癒やされますよ。

