養命酒製造株式会社はこのほど、全国の20～79歳男女1000人（男女各500人）を対象に「『冷え』に関する意識・実態調査2025」を実施。「寒い日に帰宅した際『おかえり』と言ってくれたら“じわ～っと”心が温まる芸能人」の集計結果を公開した。



【写真】第1位に輝いた国民的女優 40歳と思えぬ圧倒的かわいさ

1位は綾瀬はるか、2位は今田美桜、3位は新垣結衣と、第一線で活躍する人気女優がトップ3に並んだ。綾瀬には「ほのぼのしているから」（50代男性）、「癒やしになる」（20代男性）、「笑顔がかわいい」（50代女性）といった理由が寄せられた。また、今田には「かわいくて明るいから」（30代女性）、「美人で元気なイメージだから」（60代男性）、新垣には「かわいらしいイメージがあるため」（20代女性）、「優しさが伝わる」（60代男性）などの声があった。



男女別にみると、男性・女性回答ともに綾瀬が1位を獲得。男女問わず高い人気を見せた。男性回答では2位が今田、3位タイが新垣と長澤まさみという結果に。一方、女性回答では2位タイが竹野内豊とSnow Man・目黒蓮だった。（養命酒製造株式会社調べ）



（よろず～ニュース調査班）