

「生成AIやAIエージェントの導入」がリストラの理由としてあげられるようになってきました（写真：タカス／PIXTA）

【グラフでひと目でわかる】デジタル版を開始した2011年からのNYタイムズの業績の"変化"

ローランド・ベルガー、KPMG FASなどでパートナーを務め、経営コンサルタントとして「40年の実績」を有し、「企業のDX支援」を多く手がけている大野隆司氏。

この連載では大野氏が自身の経験や大手・中小企業の現状を交えながらDXの効果が出ない理由、陥りやすい失敗、DXの将来性について語る。

今回は「リストラの損得と生成AIの使い方」について解説する。

なぜ企業は「黒字なのにリストラ」をするのか

東京商工リサーチによると、2025年8月時点で早期・希望退職募集を行った企業は31社（うちプライム市場24社）にのぼり、対象者は1万108人と、すでに昨年の総数を上回っています。

特徴的なことはパナソニックHD、三菱電機、第一生命HDなど、直近決算で黒字の企業が6割を占めているという点です。

いわゆる「黒字リストラ」は、事業環境の変化（M＆Aの一般化、DXの推進、そして社員の高齢化）に伴う「人材のミスマッチ解消」（およびリスキリングへの諦念）という面が大きいといえます。

転職斡旋会社のCMに、前年にリストラを実施した企業の社長が出演して話題になりましたが、これなども「ミスマッチの解消」を象徴する出来事といえるでしょう。

この「黒字リストラ」（しかも大規模）は、アメリカでも顕著です。2025年1〜7月の間に、アメリカを中心とするテック企業では約9万人が解雇の対象となりました。これは前年同期比で4割増という数字です。

アメリカでは、「生成AIやAIエージェントの導入」がリストラの理由としてあげられます。

ECサイト構築ツールで有名なShopifyの社長は「AIではできない理由が示されない限り、新たに採用はしない」と述べていますが、これまで機械化（RPAなど）では難しい・無理だと考えられてきたタスクが、生成AIやAIエージェントで置き換え可能になりつつある、ということでしょう。

これは「企業はもっと少ない従業員で回せるはずだ（人が多すぎる）」といった流れができつつあるのかもしれません。実際、新卒採用を控える動きも起こっており、新卒の失業率は6.6%と高い数値になっています（2025年夏時点）。

日本でも、生成AI・AIエージェントを理由としたリストラは始まっており、ダイニー社が社員の2割を削減したことは、スタートアップ界隈では話題になりました（ただし、その後、中途採用は継続している模様です）。

大企業についてはいまのところ、寡聞にして知りませんが、トレンドへの乗り遅れへの懸念・恐れといったものが、企業の「黒字リストラ」を加速させることは確実にありそうです。

筆者は、経営の手段としてのリストラに必ずしも全面反対という立場ではありませんが、そこに潜む「落とし穴」を認識していない企業が多いことに問題意識を持っています。

そして、リストラを加速させる生成AI・AIエージェントですが、じつは一方で「リストラの落とし穴」を回避する力も秘めているのです。

落とし穴は、じつは「マーケティング」にあり

リストラが、従業員エンゲージメントや採用にポジティブには働かないこと、あるいはとくにスタートアップの場合は業績への懸念を持たれる点については、改めて述べる必要もないでしょう。割り増し退職金などによる一時的な特別損失なども無視できないことは、言うまでもありません。

ただ、もっと警戒すべき「落とし穴」だと筆者が思うのは、「値上げやサービス品質の低下にも安易に手をつけるのではないか」という懸念が顧客や市場に広まることです。

投資家・金融機関・親会社などからのKPIプレッシャーが強い企業は、「リストラによるコスト削減」と「値上げによる収益改善」に抗うのは難しいという事実があります。

実際、仮想化ソフトウェアで知られるVMwareがBroadcomに買収されたとたんに値上げしたことで、多くの混乱が起こった（起こっている）ことはIT業界では有名な話です。

とくに、製品やサービスの基盤をまだ確立できていないスタートアップでは、この「落とし穴」には注意が必要でしょう。

経営に魅力的な「JV型のBPO」→「毒饅頭」になる場合

大手企業に目を転じると、大手ベンダーやコンサルティング会社との「JV（共同出資）型BPO」が広まりつつあります。

これは、委託元の企業とベンダーが共同で新会社（JV）をつくり（ちなみに委託元が持ち分が少ないことが多い）、そこに委託元企業の社員を転籍させたうえで、そのまま新会社で業務を受託するという仕組みです。

「転籍先を準備している点でリストラではない」とアナウンスもできるうえに、なにより（もともとの社員が行うので）引継ぎの手間が不要というメリットもあり、経営陣には魅力的に映ります。

しかしこれは、じつは“毒饅頭”になるリスクもあるのです。

BPOを委託した最初の2〜3年は「BPO側がすべての処理をしてくれる」というメリットもあり、とくに問題は表面化してこないかもしれません。

しかし、時が経つにつれて、「規制の変更」「従業員・顧客・取引先などの増減」「サービスラインの改定」そして「技術進化による処理時間の短縮（ゼロ化）」などにより、新しいタスクが発生したり、逆に既存タスクが減少するといった「業務負荷の偏在」は必ず起こります。

その結果、サービス内容の変更、それに伴う価格の交渉となるわけですが、このとき深刻な問題になるのは、すでに交渉力を失っているケースが多いことです。

相手に「それではできませんよ、受けられませんよ」と突き放されれば、業務停止を避けるために相手の条件を飲まざるを得なくなります。

極端にいえば「相手の言いなり」にならざるを得なくなる、これが“毒饅頭”たる所以です。

この構造は決して特殊な話ではなく、丸投げが多い情報システム分野では数十年前から指摘されていることです（そしていまも解決はされていません）。

経営アジェンダとしての「負荷バランシング」

このような「JV型BPO（という名のリストラ）」という“毒饅頭”に手を出す前に、経営として考えるべきは「企業内部の『負荷の偏在』をどう防ぐか」です。

筆者はこれを「負荷バランシング」と呼んでいますが、この「負荷バランシング」が経営アジェンダであることを、もっと経営陣は認識しなくてはいけないでしょう。

「負荷バランシング」の手段としては、従来型の自動化・省力化に加えて、AIエージェントの活用が有力な選択肢になり、期待できるところです。

AIエージェントは、現時点ではベンダーの過剰な宣伝感は否めませんが、技術進化、導入コストの低下、そして企業の戦略的運用（ここには雇用のあり方も含む）によって、十分実効性のあるものになるはずです。

さらに重要なのは、「負荷の偏在」が人員の増加にならないようにすることです。

つまり、ある部門で業務の負荷が増えたとしても、負荷が高くない部門でカバーすることによって、全体で負荷を均し、人員増を防ぐということです。

これは、言い換えれば「多能工化した集団をつくる」とも言えます。

たとえば、人事・経理・総務の複数タスクを横断的に担当できる社員や、管理部門とエンジニア部門を柔軟に行き来できる人材を育成するということです。

英銀大手のスタンダードチャータード銀行では、社内の「人材マーケットプレイス」（世界従業員の60％が参加）を活用し、社員が「雇用時の職務に関係のない業務」で社内ギグワーカー的に遂行しています。

これにより過剰採用を抑制するとともに、人材不足で手つかずのプロジェクトを進めることで、約13億円の価値を創出したとのことです。

ただし「生成AIへの代替の懸念」は残る

この「多能工化」の実現にあたっては、生成AIによる「人の能力の拡張」が大きな支援要因になります。またそれは「本当に効くリスキリング」を推進するという効果もあるでしょう。

とはいえ、自動化・省力化は、裏を返せば一人ひとりの仕事を奪いかねないリスクをはらんでいます。

能力の拡張は、自分の仕事を他者がこなせるようになることも意味する一方で、自分が他者の仕事をこなせるようになるという可能性も開きます。

目先のリストラが回避されたとしても、5年先を見たときに「生成AIに仕事が代替されるのではないか」という不安は残るでしょう。

この点については、次回以降で考えてみたいと思います。

（大野 隆司 ： 経営コンサルタント、ジャパン・マネジメント・コンサルタンシー・グループ合同会社代表）