3人のお子さんたちが帰宅したら、さっそく大型犬との触れ合いタイムが始まって…？愛と幸せにあふれた光景が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で3万9000回再生を突破しています。

【動画：3人の子どもが帰宅→みんなで大型犬を抱きしめて…涙が出るほど尊い『家族のふれあい』】

大型犬と暮らすお子さんたちの帰宅後

Instagramアカウント「marunoseichouki」には、ホワイトスイスシェパードの「まる」君の日常が投稿されています。3人のお子さんたちと仲良く遊んだりケンカをしたりしながら、賑やかな日々を過ごしているというまる君。この日も、お子さんたちは学校から帰ってくると、まる君と触れ合うためにリビングに集合したそう。

さっそくお姉ちゃんが背中を撫でてあげると、まる君は大喜び！「おかえり～。会いたかったよ！」とばかりに、お姉ちゃんに飛びついたとか。大きな体で思い切り甘えてくるまる君と、必死に受け止めるお姉ちゃん。仲睦まじい姿が、なんとも微笑ましいです。

愛と幸せにあふれた光景

そこに床に座って一休みしていたお兄ちゃんがやってきて、まる君を後ろからぎゅっとハグしたそう。すかさずもう一人のお姉ちゃんもそばにきて、まる君をぎゅっ。そして最終的にはお子さんたち3人でまる君を囲み、ぎゅ～っと抱きしめたとか！

まる君は全く身動きが取れなくなってしまいましたが、嬉しそうに3人の愛を受け止めていたとのこと。愛と幸せにあふれた尊い光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛い」「幸せだな、こんなに愛されて」「映画のエンディングみたい（笑）」といったコメントが寄せられています。

ご家族に見守られながら、すくすく成長中

すでに抱っこするのが大変なほど体が大きいまる君ですが、実はまだ１歳にもなっていない子犬なのだそう。どんどん体は大きくなっていくのに、まだまだ中身はやんちゃで甘えん坊のまま。そんなところがたまらなく可愛くて、家族みんながメロメロになっているそうですよ。

これからもまる君がご家族にたっぷり愛情を注がれながら、元気にすくすく成長してくれますように。

まる君の可愛い姿やご家族との愛にあふれた日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「marunoseichouki」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「marunoseichouki」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。