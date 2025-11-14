¡Ú¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ë³Ø¤Ö¡ÛÀäË¾Åª¤Ê¾õ¶·¤Ç³è¤¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤¬»ý¤Ä¡È3¤Ä¤ÎÎÏ¡É¤È¤Ï¡©
¤Ê¤¼¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ï°ÎÂç¤Ê·èÃÇ¤¬¤Ç¤¡¢
¤½¤·¤Æ¾¡Íø¤Ç¤¤¿¤Î¤«
ÀäË¾¤ÎÊ¥¤Ç¡¢¤Ê¤¼Èà¤Ï¡ÖÀï¤¦¡×¤³¤È¤òÁª¤Ù¤¿¤Î¤«
ÂèÆó¼¡À¤³¦ÂçÀï¤È¤¤¤¦Ì¤Á¾Í¤Î´íµ¡¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¦¥£¥ó¥¹¥È¥ó¡¦¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ï²¿¤òº¬µò¤Ë¡ÖÅ°Äì¹³Àï¡×¤òÁª¤Ó¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ò´Ó¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£
¤½¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¸»Àô¤òÃµ¤ë¤È¡¢¼¡¤Î3¤Ä¤ÎÃì¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤Î¶µ·±¤ò
Ì¤Íè¤Ø¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤·¤Æ
¡ Ä¹´üÅª»ëÌî¤«¤éÌ¤Íè¤òÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤¿
¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤¬Â¾¤ÎÀ¯¼£²È¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÎò»Ë¡×¤òÃ±¤Ê¤ë²áµî¤È¤·¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¤Íè¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
Èà¤Ï¡¢Âè°ì¼¡À¤³¦ÂçÀï¸å¤Î¥É¥¤¥Ä¤Ë²Ý¤µ¤ì¤¿²á¹ó¤ÊÇå½þ¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¶¯Îõ¤Ê¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÈÉü½²¿´¤òÀ¸¤à¤³¤È¤òÁá¤¯¤«¤éÍ½¸«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥Ò¥È¥é¡¼¤¬¥Ê¥ÁÅÞ¤òÎ¨¤¤¤ÆÂæÆ¬¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤ÏÄ¾´¶¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Îò»Ë¤Îµ¢·ë¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤Î´í¸±À¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤ÎÀè¸«À¤Ï¡¢²áµî¤ÎÊ¸Ì®¤ÈÌ¤Íè¤Î¶¼°Ò¤ò·ë¤Ó¤Ä¤±¤ë¡ÖÎò»ËÅª»×¹ÍÎÏ¡×¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¸É¹â¤Î¿®Ç°¤¬À¸¤ó¤À
¹ñÌ±¤«¤é¤ÎÀäÂÐÅª¿®Íê
¢ ¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ë°ì´ÓÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿
1930Ç¯Âå¸åÈ¾¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¥Ò¥È¥é¡¼¤È¤Î¡ÖÂÅ¶¨¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀïÁè¤ò²óÈò¤·¤è¤¦¤ÈÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤À¤±¤ÏºÇ½é¤«¤éºÇ¸å¤Þ¤Ç¡¢¾ùÊâ¤òµñ¤ßÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Èà¤Ï¡Ö¥Ò¥È¥é¡¼¤È¤ÏÏÂÊ¿¤Ê¤ÉÀ®Î©¤·¤Ê¤¤¡×¤È³Î¿®¤·¡¢¤½¤Î¿®Ç°¤ò¸ÀÍÕ¤È¹ÔÆ°¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì´ÓÀ¤¬¡¢¤ä¤¬¤Æ¹ñÌ±¤ÈµÄ²ñ¤Î¿®Íê¤ò¾¡¤Á¤È¤ê¡¢Èà¤ò¼óÁê¤ÎºÂ¤Ø¤È²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡£
¿®Ç°¤ò´Ó¤¯¥ê¡¼¥À¡¼¤Î»ÑÀª¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Ë°Â¿´´¶¤ÈÌÀ³Î¤ÊÊý¸þÀ¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤É¤ì¤Û¤É¸·¤·¤¤¾õ¶·¤Ç¤â¡¢¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤¬°ì´Ó¤·¤Æ¡ÖÀï¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¸ì¤êÂ³¤±¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñÌ±¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Ô¤³¤¦¡×¤È»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
º²¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¸ÀÍÕ¤Ï
¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤«
£ ·èÃÇ¤ò¡ÖÇ®°Õ¡×¤ò¤â¤Ã¤Æ¸ì¤ê¡¢ÅÁ¤¨¤¤Ã¤¿
¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Î±éÀâ¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÀ¯¼£Åª¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¼«¤é¤Î³Ð¸ç¤ò¡¢¹ñÌ±¤ÈÀ¤³¦¤Ë¶¦Í¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÀï¤¤Â³¤±¤ë¡×¡Ö¶þ¤·¤Ê¤¤¡×
¤½¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¿¼¤¤¿®Ç°¤ÈÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤°Õ»×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä°¤¯¼Ô¤Î¶»¤òÂÇ¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ïº£¤Ê¤ª¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï½¤¼¤Î¹ª¤ß¤µ¤è¤ê¤â¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¿¿¼Â¡×¤¬½É¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤ËÂ¾¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤ÎÇ®°Õ¤¢¤ëÁÊ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¹ñÌ±¤Ï¶²ÉÝ¤Ë¶þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢º¤Æñ¤ÊÀï¤¤¤ËÂÑ¤¨È´¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ë·èÃÇ¤ò»Ù¤¨¤¿¡Ö3¤Ä¤ÎÎÏ¡×
¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Î°ÎÂç¤Ê·èÃÇ¤Ï¡¢ÃÎ¼±¡¦¿®Ç°¡¦¾ðÇ®¤È¤¤¤¦3¤Ä¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ü ¿®Ç°¡ÊConsistency¡Ë ¡½¡½ ¹Í¤¨¤È¹ÔÆ°¤Ë°ì´ÓÀ¤ò»ý¤Á¡¢¿®Íê¤òÆÀ¤ëÎÏ
¡ü ¾ðÇ®¡ÊPassion¡Ë ¡½¡½ ¼«¤é¤Î°Õ»×¤òÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹ÎÏ
¤³¤Î3¤Ä¤òÈ÷¤¨¤¿¤È¤¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¤Î·èÃÇ¤Ï»þÂå¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¤Ï¤½¤ì¤òÂÎ¸½¤·¤¿¡¢20À¤µªºÇ¹â¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Î°ì¿Í¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¥ê¡¼¥À¡¼¤ÏÀ¤³¦»Ë¤Ë³Ø¤Ù¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£