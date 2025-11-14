初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１３日、都内で１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ―ＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ― ２０周年記念大会」への記者会見を行った。

会見にはＳＳＰＷに３大会連続の参戦となるＭＩＲＡＩが出席。ＭＩＲＡＩは、ＮＯＲＩ、宝山愛と組んでジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠と対戦する。

マリーゴールドを退団しみちのくプロレス所属となって初のＳＳＰＷ参戦に「陸奥魂込めて熱い闘いをお見せしたいと思います」と決意を表した。

さらに団体公式「Ｘ」で「若手トリオ」と表現されたことに「いつまでも若手の中にいちゃいけないと思っています。ＮＯＲＩ選手、宝山選手も同じだと思っています。結果を残してここから自分たち飛躍していきたいと思います」と宣言し「ここからどんどん結果を残して若手という印象は振り払っていきたい」と明かした。

パートナーのＮＯＲＩ、宝山愛はマリーゴールド時代に対戦したがタッグは初。「２人の強さは十分わかっているので結果を残せることはわかっています」と自信を見せた。

３大会連続となるＭＩＲＡＩの参戦にプロレスデビュー時に導いた佐山は「感無量です。ＭＩＲＡＩちゃんを見ていると新間さんを思い出して…夢にも出て来ます。ＭＩＲＡＩちゃんの成長する姿をみられるのは幸せなこと。これからの成長を見定めていきたいと思います」と期待していた。

◆１２・４後楽園決定済みカード

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

船木誠勝、デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、関根“シュレック”秀樹

▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、高橋“人喰い”義生

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

永田裕志、間下隼人 ｖｓ 藤田和之、ケンドー・カシン

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ ｖｓ 日高郁人、政宗、阿部史典

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ ＮＯＲＩ、ＭＩＲＡＩ、宝山愛

▼シングルマッチ １５分１本勝負

藪下めぐみ ｖｓ 志真うた