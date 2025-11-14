初代タイガーマスクの佐山サトルが主宰する「ストロングスタイルプロレス」（ＳＳＰＷ）は１３日、都内で１２月４日に後楽園ホールで開催する「ストロングスタイルプロレスＶｏｌ．３７ ―ＴＨＥ ２０ｔｈ ＡＮＮＩＶＥＲＳＡＲＹ― ２０周年記念大会」への記者会見を行った。

会見には、ザ・グレート・サスケ、タイガーマスクと夢のマスクマントリオを結成し日高郁人、政宗、阿部史典と対戦するＳＳＰＷ初参戦となるプロレスリングＺＥＲＯ１のハヤブサが出席。今回の一戦に「素敵な素晴らしいカードを組んでいただきました」と感謝した。

さらに、サスケ＆タイガー＆ハヤブサのトリオは、１９９９年５月２日に東京ドームで行われた全日本プロレス「ジャイアント馬場引退記念興行」以来、２６年ぶりとなることに触れ「厳密には自分は東京ドームのリングには立っていません。あのころと変わらないと思っていただけるように自分らしくハヤブサらしく戦いたい」と決意した。

そしてこのトリオが「佐山先生のストロングスタイルプロレスで実現するのも縁があってのことだと思って自分の中でいろいろかみしめながら佐山先生が見て恥ずかしくない試合をして勝利したいと思います」と明かしていた。

◆１２・４後楽園決定済みカード

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

船木誠勝、デイビーボーイ・スミスＪｒ． ｖｓ 黒潮 ＴＯＫＹＯ ジャパン、関根“シュレック”秀樹

▼ＳＳＰＷ認定世界タッグ選手権試合 ６０分１本勝負

スーパー・タイガー、竹田誠志 ｖｓ 村上和成、高橋“人喰い”義生

▼タッグマッチ ３０分１本勝負

永田裕志、間下隼人 ｖｓ 藤田和之、ケンドー・カシン

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ザ・グレート・サスケ、タイガーマスク、ハヤブサ ｖｓ 日高郁人、政宗、阿部史典

▼６人タッグマッチ ３０分１本勝負

ジャガー横田、Ｓａｒｅｅｅ、彩羽匠 ｖｓ ＮＯＲＩ、ＭＩＲＡＩ、宝山愛

▼シングルマッチ １５分１本勝負

藪下めぐみ ｖｓ 志真うた