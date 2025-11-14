tilnus×NiziUが贈る新CM♡パールがきらめくアイパレットで魅せる透明美

日韓共同開発コスメブランド「tilnus（ティルナス）」が、NiziUを起用した新WEB CMを公開しました。テーマは“パールコア”。光を受けてきらめくパールのように、繊細で透明感あふれる美しさを描いた映像です。新商品「パールコア アイパレット」を使ったメンバーたちのきらめく表情や、幻想的な世界観に心を奪われること間違いなし。新曲「Come On Over」とともに展開される美の共演に注目です♡

tilnus×NiziUの世界観が光る新WEB CM

Rainmakersが、＠cosmeを運営するアイスタイル社と韓国「Glowpick」運営のGlowdayzと共に企画・開発を行うブランド「tilnus」。

そんな注目ブランドの新WEB CM「tilnus×NiziU PEARLCORE EYE PALETTE」が公開されました。

今回のCMでは、NiziUのメンバーが“パールコア”をテーマに、きらめくパールのような輝きをまとう姿を披露。

衣装やアクセサリーの細部にまでパールを取り入れ、透明感と上品さを融合した世界観が映像全体を包み込みます。

幻想的な空気感の中で見せる彼女たちの表情は、まるで光を纏うように美しく、見惚れてしまうほどです。

My Little Box冬の特大号：YSL BEAUTYコスメ＆雑貨が37,000円相当！

新作「パールコア アイパレット」の魅力

新WEB CMに合わせて登場した「パールコア アイパレット」は、tilnusの最新作。大粒パールカラーとぷにぷにパールカラーが織りなす絶妙なツヤ感が特徴で、光の角度によって異なるニュアンスを楽しめます。

全4色展開で、メンバーそれぞれが自身に似合うカラーをメイクアップアーティストと相談してセレクト。韓国トレンドのストーンメイクを取り入れ、パールのきらめきをさらに引き立てています。

まばたきのたび、ときめきをまとえるようなアイメイクを叶える限定コレクションです♪

CM撮影の裏側と新曲の魅力

今回の撮影は韓国のスタジオで実施。和やかな雰囲気の中、NiziUメンバーが撮影の合間に写真を撮り合ったり、BGMに合わせて自然と歌い出したりする様子も見られたそう。

CM内で初公開された新曲「Come On Over」は、幻想的な“パールコア”の世界観をさらに高め、映像全体を華やかに彩ります。

最後の掛け声「まばたきのたび、ときめきまとうパールアイ」は、チームの絆を感じる見どころのひとつです。

tilnusが描く“パールコア”の未来

tilnusの「パールコア アイパレット」は、ただのメイクアイテムではなく、自分らしい輝きを引き出すためのパートナー。

NiziUが体現するように、光を受けて変化する繊細なきらめきが、毎日のメイクに自信とときめきを与えてくれます。

美しさを自由に表現したいあなたへ。パールのように上品にきらめくtilnusの新作で、新しい季節のメイクを楽しんでみませんか？♡