¡Ú¥é¥°¥Ó¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Û¥¨¥Ç¥£¡¼HC¡Ö¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥í¡¼¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥ê¡¼¥Á¤È¥¬¥ó¥¿¡¼¤ÎÎ¥Ã¦¤âÌäÂê¤Ê¤·
¡¡ÆüËÜ¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ï14Æü¡¢¡Ö¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¥Ä¥¢¡¼2025¡×¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¡Ê16Æü¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¡Ë¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼23¿Í¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡8Æü¤Î¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥ÉÀï¤«¤é¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨¤Ï5¿Í¡£¥Ù¥ó¡¦¥¬¥ó¥¿¡¼¡Ê28¡áºë¶Ì¡Ë¡¢¥ê¡¼¥Á¡¦¥Þ¥¤¥±¥ë¡Ê37¡áBLÅìµþ¡Ë¤ÈFW¿Ø¤ÎÁê¼¡¤°Î¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¡¢Á°²ó¥ê¥¶¡¼¥Ö¤À¤Ã¤¿FL¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Í¥ë¥»¥ó¡Ê31¡áºë¶Ì¡Ë¤¬ÀèÈ¯Æþ¤ê¤·¡¢LO¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Û¥Ã¥¥ó¥°¥¹¡Ê27¡áÅìµþSG¡Ë¤ÈFL/â8¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ý¡¼¥ë¡Ê30¡áÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë¤¬¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¥Û¥Ã¥¥ó¥°¥¹¤ÈPR¸ÅÈªæÆ¡Ê28¡áºë¶Ì¡Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐÂåÉ½½é¥¥ã¥Ã¥×³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£BK¿Ø¤Ç¤Ï¡¢SHÊ¡ÅÄ·òÂÀ¡Ê28¡áÅìµþSG¡Ë¤ÈWTB¿¢ÅÄÏÂËá¡Ê22¡á¿À¸Í¡Ë¤¬¥ê¥¶¡¼¥ÖÆþ¤ê¡£¥¸¥ã¥Ñ¥óXV¤È¤·¤Æ»î¹ç·Ð¸³¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¿¢ÅÄ¤Ï¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤¹¤ì¤ÐÂåÉ½½é¥¥ã¥Ã¥×³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ê¡¼¥Á¤ÎÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¨¥Ç¥£¡¼¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡¦¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡Ê65¡Ë¤Ï¡Ö¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤Î¥±¥¬¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼¡¤ËÃ¯¤¬¹Ô¤±¤ë¤«¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥ê¡¼¥Á¤ÏÎ¥Ã¦¤·¤¿¤±¤É¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ð¥Ã¥¯¥í¡¼¤Ï¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÁª¼êÁØ¤Î¸ü¤µ¤Ë¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºßÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°13°Ì¤ÎÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¡¢¥¦¥§¡¼¥ë¥º¤Ï12°Ì¡£2027Ç¯WÇÕ¤ÎÁÈÊ¬¤±ÃêÁª²ñ¤ò12·î¤Ë¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤êÍÍø¤ÊÁÈÊ¬¤±¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ð¥ó¥É2¡×¡ÊÀ¤³¦¥é¥ó¥¯7¡Á12°Ì¡ËÆþ¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â½ÅÍ×¤Ê°ìÀï¡£¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø´ø´±¤Ï¡ÖÁ´¤¯¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Á´¤Æ¤Î»î¹ç¤ò½ÅÍ×»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌµÂÌ¤Ê»î¹ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥¦¥§¡¼¥ë¥ºÀï¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤Î23¿Í¡£
¡ã1¡ä¾®ÎÓ¡¡¸ÂÀ¡ÊÅìµþSG¡Ë7C
¡ã2¡äº´Æ£¡¡·ò¼¡¡Êºë¶Ì¡Ë7C
¡ã3¡ä°ÙË¼¡¡·Ä¼¡Ï¯¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë18C
¡ã4¡ä¥¨¥Ô¥Í¥ê¡¦¥¦¥ë¥¤¥ô¥¡¥¤¥Æ¥£¡ÊÁêÌÏ¸¶¡Ë9C
¡ã5¡ä¥ï¡¼¥Ê¡¼¡¦¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¡Ê¥Ï¥ê¥±¡¼¥ó¥º¡Ë30C
¡ã6¡ä¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥³¡¼¥Í¥ë¥»¥ó¡Êºë¶Ì¡Ë27C
¡ã7¡ä²¼Àî¡¡¹Ã»Ì¡ÊÅìµþSG¡Ë21C
¡ã8¡ä¥Þ¥¥·¡¦¥Õ¥¡¥¦¥ë¥¢¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë22C
¡ã9¡äºØÆ£¡¡Ä¾¿Í¡Ê¥È¥¥¡¼¥ë¡¼¥º¡Ë26C
¡ã10¡äÍû¡¡¾µ¿®¡Ê¿À¸Í¡Ë27C
¡ã11¡äÄ¹ÅÄ¡¡ÃÒ´õ¡Êºë¶Ì¡Ë24C
¡ã12¡ä¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¡¼¥ì¥ó¥¹¡ÊÁêÌÏ¸¶¡Ë7C
¡ã13¡ä¥Ç¥£¥é¥ó¡¦¥é¥¤¥ê¡¼¡Êºë¶Ì¡Ë36C
¡ã14¡äÀÐÅÄ¡¡µÈÊ¿¡Ê²£ÉÍ¡Ë8C
¡ã15¡äÌðºê¡¡Í³¹â¡ÊÁáÂç¡Ë8C
¡ã16¡äÊ¿À¸¡¡æÆÂç¡ÊÅìµþSG¡Ë2C
¡ã17¡ä¸ÅÈª¡¡æÆ¡Êºë¶Ì¡Ë0C
¡ã18¡äÃÝÆâ¡¡É¢Ê¿¡ÊÅìµþSG¡Ë22C
¡ã19¡ä¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Û¥Ã¥¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþSG¡Ë0C
¡ã20¡ä¥¿¥¤¥é¡¼¡¦¥Ý¡¼¥ë¡ÊÅìµþ¥Ù¥¤¡Ë2C
¡ã21¡äÊ¡ÅÄ¡¡·òÂÀ¡ÊÅìµþSG¡Ë7C
¡ã22¡ä¾®Â¼¡¡¿¿Ìé¡Ê¥È¥è¥¿¡Ë1C
¡ã23¡ä¿¢ÅÄ¡¡ÏÂËá¡Ê¿À¸Í¡Ë0C