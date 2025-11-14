福島県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキング！ 2位「会津若松市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
街を歩いていると、「このあたりはなんだかお金持ちが多そう」と感じることはありませんか？ 洗練された住宅街やおしゃれなショップが並ぶエリアには、自然と“豊かさ”を感じさせる空気があります。全国の人たちは、そんな印象をどんな街に抱いているのでしょう。人々が思い浮かべる“裕福な街”を探りました。
All About ニュース編集部では、2025年10月30〜31日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、「お金持ちが多そう」と思う市に関するアンケートを実施しました。
その中から、福島県の市で「お金持ちが多そう」と思う市ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「歴史を感じる街なので古い名家が残っているイメージ」（40代男性／東京都）、「観光客が多くにぎわってそうだから」（30代女性／新潟県）、「街並みが良く大きな家があるイメージだから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「企業経営者が多く住んでいるイメージがある」（40代女性／神奈川県）、「福島市は県庁所在地で行政や商業の中心地。交通網も整い、地元企業や医療関係者の生活基盤が安定しており、裕福層やお金持ちが多そうに感じる」（20代女性／東京都）、「県庁所在地として福島内で最も栄えていると思ったため」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
2位：会津若松市／64票福島県西部の会津地方の中心都市である会津若松市は、鶴ヶ城（会津若松城）を中心とした歴史的な城下町です。戊辰戦争の舞台となった地として知られ、武家文化や伝統工芸が根付いています。喜多方ラーメンや地酒など食文化も豊かで、温泉地も多くあります。雄大な磐梯山や猪苗代湖にも近く、自然と歴史が調和した観光都市です。
回答者からは「歴史を感じる街なので古い名家が残っているイメージ」（40代男性／東京都）、「観光客が多くにぎわってそうだから」（30代女性／新潟県）、「街並みが良く大きな家があるイメージだから」（20代女性／東京都）といった声が集まりました。
1位：福島市／104票福島県の県庁所在地である福島市は、中通り地方に位置し、県の行政、経済、文化の中心地です。東北新幹線が通り、交通の便が良く、商業施設も集積しています。吾妻連峰や信夫山など自然にも恵まれ、飯坂温泉などの温泉地も近くにあります。桃や梨などの果物の生産が盛んな「くだもの王国」としても知られ、四季折々の味覚を楽しめます。
回答者からは「企業経営者が多く住んでいるイメージがある」（40代女性／神奈川県）、「福島市は県庁所在地で行政や商業の中心地。交通網も整い、地元企業や医療関係者の生活基盤が安定しており、裕福層やお金持ちが多そうに感じる」（20代女性／東京都）、「県庁所在地として福島内で最も栄えていると思ったため」（20代男性／東京都）といった声が集まりました。
