58歳・堀ちえみ、“大人の抜け感コーデ”に反響 ニットカーデ×ワイドデニムの上品かつカジュアルスタイルに「おしゃれ」「素敵でお似合いです」
歌手の堀ちえみ（58）が12日、自身のブログを更新。上品なニットカーディガンに身を包んだ“お出かけスタイル”を披露した。
【写真】「おしゃれ」ニットカーデ×ワイドデニムで“大人の抜け感コーデ”を披露した堀ちえみ
「本日の出掛けるスタイルです！」とつづり、グレーとブラックを基調にした大人カジュアルな装いを紹介。淡い水色を差し色にしたグレーニットのカーディガンに、ワイドシルエットのデニムとロングブーツを合わせており、全体をシックにまとめながらも、ゆったりとした抜け感のあるバランスで、冬の街にも映えるスタイルとなっている。
このコーディネートにファンからは、「素敵でお似合いです」「おしゃれですね」「よくお似合いで！」「ニットカーディガンもワイドデニムも素敵です！」などの声が寄せられている。
