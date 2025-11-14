堀ちえみ （C）ORICON NewS inc.

　歌手の堀ちえみ（58）が12日、自身のブログを更新。上品なニットカーディガンに身を包んだ“お出かけスタイル”を披露した。

【写真】「おしゃれ」ニットカーデ×ワイドデニムで"大人の抜け感コーデ"を披露した堀ちえみ

　「本日の出掛けるスタイルです！」とつづり、グレーとブラックを基調にした大人カジュアルな装いを紹介。淡い水色を差し色にしたグレーニットのカーディガンに、ワイドシルエットのデニムとロングブーツを合わせており、全体をシックにまとめながらも、ゆったりとした抜け感のあるバランスで、冬の街にも映えるスタイルとなっている。

　このコーディネートにファンからは、「素敵でお似合いです」「おしゃれですね」「よくお似合いで！」「ニットカーディガンもワイドデニムも素敵です！」などの声が寄せられている。