「外国人排除」がもたらす「コミュニティ活性化」「さみしさの緩和」という「皮肉な効果」

2025年10月末に「移民政策反対デモ」が日本全国で同時開催されました。メディアではほとんど触れられませんでしたが、外国人移住者の増加に不安を感じる人が多いことの証左といえます。そもそもの話、政府は「移民政策は存在しない」というような態度を取り続けていますが、実際はそうではありません。『「移民政策は存在しない」という政府の「言葉遊び」への違和感…マスコミが報じない「反対デモ」が表した「不満の正体」』より続けて、デモ参加者は何を不満に思い、何を求めているのかを考えてみましょう。

外国人排除がコミュニティを活性化させる皮肉

1つ目は、不安の正体を明確にし、その対象を排除することで安心を得る「犯人捜し」と主体性の発揮による「自尊心の回復」です。2つ目は、治安の悪化などを契機に、それまで疎遠だった人々が共通の敵を得て、交流が活性化し、一体感を持つようになる「共同性の回復」です。

2000年代初頭、社会学者の芹沢一也は、「犯罪者を怖がる一方で、犯罪者をコミュニティ活性化のための道具として消費する社会」を「ホラーハウス社会」と評しました（『ホラーハウス社会 法を犯した「少年」と「異常者」たち』講談社＋α新書）。

当時は、キレる少年や精神障がい者による犯罪が不安の対象で、外国人ではありませんでした。しかし、芹沢の卓見は、以下の引用文に「サークル活動がもたらす快楽」「警察的な眼差しをもって地域を歩く快楽が、地域の役に立っているという充足感と交じり合う」などとあるように、外国人問題にも見事に当てはまる構図を示しているところにあります。

「ここにあるのは間違いなく、サークル活動がもたらす快楽だ。気の合う仲間たちが集い交番脇で待ち合わせて、警察から情報を受け取り地域をパトロールする。警察的な眼差しをもって地域を歩く快楽が、地域の役に立っているという充足感と交じり合う。しかも、同じ志をもつものたちの輪が地域のなかで、ときには地域を越えて広がっていくのだ」「治安管理は子どもから大人まで、全世代を一体化させてくれる、防犯という名のエンターテインメントだ。それは、街の安全というスローガンのもとにかたちづくられる、『新しいコミュニティ』のあり方にほかならない。治安への意志が住民たちを結東させ、しかもそこで行われる活動が日々の『生きがい』という、何にも替え難い快楽を与えているのだ」（同前）

クルド人問題で揺れる埼玉県川口市で活動が始まったある自警団の発起人は、ネット番組で「外国人に圧迫されている日本人が、わたくしが本当にずっと昔からですね、すごく嫌な気持ちをずっと抱いて生きておりまして、それに関して日本人の復権を願って活動しておるような感じ」「今のところ日本人を排除するような、ただ入れるだけで排除されるような状態になってきている」などと述べ、外国人との共生は不可能だと断言しました。

まさに現在起こっているのは、皮肉なことに「犯罪者」ではなく「外国人」を「コミュニティ活性化のための道具として消費する社会」なのです。日本人であることの社会的な地位が相対的に低下し、地域社会が衰退した状況下において、浮遊する個人たちが勝手連的に集合し、日本人という抽象度の高いカテゴリーを守ろうとする営みであり、「よそ者を特定し、それを社会から排除することで、自らが社会から排除されることを予防する」緊急の措置といえます。

社会的孤立の緩和

しかも、それは同じ危機の最中にある人々との新たな結び付きをもたらしてくれます。実際に活動の主体として、不安を呼び起こす対象を排除する姿勢を明確にすることによって、受動性に甘んじなければならない無力感から脱することができ、「必要とされる」「役に立つ」「有用な」人間と思えるようになるのです。仲間意識が醸成されることによる社会的孤立の緩和は想像以上に大きいのです。

このように見ていくと、移民政策反対デモをはじめとする外国人問題に対するリアクションは、様々な外的要因が絡んでいることが分かります。そして、今回のデモは参加者の考え方にかなりグラデーションがあります。排外的な言動から単に不法滞在の取締強化を訴える人まで様々です。

SNSにおける外国人問題に関する議論の不毛さ、移民政策をめぐる保守層とリベラル層の隔たりがどこか「空中戦」のごとき様相を呈する理由がここにあります。ど真ん中レイシストとカウンターの人々のバッチバチの闘争はさておき、多くの市民感覚は、「治安は大丈夫なのか」「土地の売買を規制すべきなのでは」といった素朴な懸念なのです。

よく見られる光景は、今回のようなデモに対して「レイシスト」「排外主義」のレッテルを貼って、攻撃的な言動を仕掛けてくるカウンターです。けれども、前述のような市民感覚で参加している人々にとっては「レイシスト」「排外主義」と決め付けられるのは不本意でしょう。

共生のコストを丸投げしてきたツケ

これらを踏まえると、SNS上の対立も含めて、マジョリティの不安や不満を無視した場外乱闘のようなものとなり、ただの炎上合戦に終始しかねません。レイシズムや差別が良くないことは言うまでもありませんが、このままの「言葉遊び」を放置すれば、今後もデモどころか、誤情報やフェイクニュースが影響力を強めていくことでしょう。

しかも、この「言葉遊び」が真に罪深いのは、永住状態の外国人が増えているにもかかわらず、社会統合に対する国の支援が圧倒的に不足していることです。むしろ、共生にかかるコストを自治体や一般市民に丸投げし続けてきたと言っても過言ではないのです。必要なのは、政府が移民政策を公式に認め、包括的で長期的なプランを示すことです。

そう、外国人をめぐる騒動は、結局のところ国内の問題がすでに火薬庫を作り出しているのであって、ここを手当てしないことには、わずかな火種にも国民感情は脆弱であり続けるからなのです。

「移民政策は存在しない」という政府の「言葉遊び」への違和感…マスコミが報じない「反対デモ」が表した「不満の正体」