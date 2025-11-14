【中国】
小売売上高（10月）11:00
予想　2.9%　前回　3.0%（前年比)　
予想　4.4%　前回　4.5%（年初来・前年比)

鉱工業生産指数（10月）11:00
予想　5.6%　前回　6.5%（前年比)
予想　6.1%　前回　6.2%（年初来・前年比)

【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第3四半期）17:30
予想　0.7%　前回　0.7%（前期比)　
予想　3.8%　前回　3.8%（前年比)

【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第3四半期）19:00　
予想　0.2%　前回　0.2%（前期比)
予想　1.3%　前回　1.3%（前年比)

ユーロ圏貿易収支（9月）19:00　
予想　N/A　前回　10.0億ユーロ（季調前)
予想　N/A　前回　97.0億ユーロ（季調済)

※米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります