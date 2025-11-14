本日の予定【経済指標】
【中国】
小売売上高（10月）11:00
予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)
予想 4.4% 前回 4.5%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（10月）11:00
予想 5.6% 前回 6.5%（前年比)
予想 6.1% 前回 6.2%（年初来・前年比)
【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第3四半期）17:30
予想 0.7% 前回 0.7%（前期比)
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第3四半期）19:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.3%（前年比)
ユーロ圏貿易収支（9月）19:00
予想 N/A 前回 10.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 97.0億ユーロ（季調済)
※米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
小売売上高（10月）11:00
予想 2.9% 前回 3.0%（前年比)
予想 4.4% 前回 4.5%（年初来・前年比)
鉱工業生産指数（10月）11:00
予想 5.6% 前回 6.5%（前年比)
予想 6.1% 前回 6.2%（年初来・前年比)
【香港】
実質ＧＤＰ(確報)（2025年 第3四半期）17:30
予想 0.7% 前回 0.7%（前期比)
予想 3.8% 前回 3.8%（前年比)
【ユーロ圏】
ユーロ圏実質ＧＤＰ（改定値）（2025年 第3四半期）19:00
予想 0.2% 前回 0.2%（前期比)
予想 1.3% 前回 1.3%（前年比)
ユーロ圏貿易収支（9月）19:00
予想 N/A 前回 10.0億ユーロ（季調前)
予想 N/A 前回 97.0億ユーロ（季調済)
※米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります