本日の予定【発言・イベント】
16:05 エスクリバ・スペイン中銀総裁、ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、フィンテックイベント出席
19:30 エルダーソンECB理事、銀行監督会議出席
15日0:00 レーンECBチーフエコノミスト、国際マクロ経済会議出席
0:05 シュミッド・カンザスシティ連銀総裁、金融政策および経済見通しについて講演（質疑応答あり）
4:30 ローガン・ダラス連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
5:20 ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会出席（質疑応答あり）
米「フォーム13F」提出期限（※機関投資家が四半期ごとに米証券取引委員会（SEC）に提示する書類）
EU財務相理事会
※米経済統計の発表は延期になる可能性
※予定は変更することがあります
