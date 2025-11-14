「死は突然がいい」「理想の死に方は脳梗塞」…”終活しないで今を楽しむ”ドイツ人の、あっけらかんとした「死生観」とは

おしゃれに老いる、素敵に老いる、小さくて快適な暮らしのための、スッキリする断捨離。ところでお金は？ 住まいは？ 親の介護は？ お墓はどうしよう？

日本でしばしば話題になる「老い支度」だが、ドイツ人はどうしているのか？ 合理的で節約を重んじているのか？ 親子関係はどのようなものだろう？

日本とドイツにルーツを持つサンドラ・ヘフェリンが、実際のインタビューをもとに綴る実用エッセイ、 『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 より、一部を抜粋・編集してお届けする。

『ドイツ人は飾らず・悩まず・さらりと老いる』 連載第83回

ドイツ人の死生観

「死は突然がいい」と語るドイツ人は珍しくありません。

「死ぬこと自体は怖くないけど、長く苦しんで死を待っている状態になるのが嫌」という意見なのです。今回のインタビューで「どう死にたい？」と質問をするたび、ドイツ人は全員「準備の期間はいらない。楽しく生きて、死ぬのは突然がいい」と口をそろえました。

なかには「脳梗塞がいい」と具体的に病名をあげる人も（実際には脳梗塞での死亡率は1割ほどですが）いたほどです。日本にも「ぽっくり死」を歓迎する声はありますが、ドイツ人のように病名まであげて「突然死がいい」と話す人はあまりいない気がします。

ホルガーさんもこう言い切りました。

「僕は死ぬこと自体は怖くないけれど、予期せず死にたいな。死の準備の期間は必要ないよ。準備期間が長いと考える時間が増える。つまりネガティブなことを考える時間も増えるわけだよね。突然あっさり亡くなった父と、余命宣告された母の最期を思うと、死に向き合う期間がありすぎるのは、やっぱり不幸だという思いがあるのかな」

ホルガーさんのモットーは「人間は死ぬために生まれてくる」（“Man wird geboren um zu sterben.”）です。つまり死ぬことは回避できないのだから、「今を楽しむべき」だと言うのです。私は彼の「強さ」をちょっぴりうらやましく感じました。

「死」よりも「生」に

ナイーヴかもしれませんが、私自身は「死ぬ前に準備期間がほしい」と考えるタイプです。ある程度の時間があれば、大切な人に会いに行くこともできるし、身辺整理もできるし、「死」に向けてゆっくりと準備ができる……。

さらに私は決して前向きとは言えない性格で、スケジュール帳などで「12ヵ月」分のカレンダーを目にすると、「いずれ、このうちの一日が母親の命日になるのだろうな」とか「自分はどの季節のどの日に死ぬことになるんだろう」なんて考えることがあります。

「たぶん、低気圧や寝不足で体調が良くない時に考えるだけだと思うけれど」

ホルガーさんに話したところ、笑い飛ばされました。

「自分がいつ死ぬかは気にならないし、特に知りたくもない。理想は、観客の前で演奏中、アコーディオンを手にしたまま死ぬこと。盛り上がっている中で死ねたら最高だね」

日本人のほうがドイツ人よりも「老いること」「死ぬこと」に対して現実的な感覚を持っているのも事実です。火葬場で遺骨を目にしたり、亡くなった後も一回忌、三回忌、七回忌と故人を偲ぶ習慣があるため、日常に「死」が自然に組み込まれていると感じます。

人の生を祝う「誕生日」が大切にされているドイツでは、慣習的にも「死」よりも「生」に目を向けがちなのかもしれません。

私もドイツ人なので、こんな言い方はおかしいのかもしれませんが、死ぬことについて「あっけらかんと、カラッとしているドイツ人」も、いいなあと思うのです。

