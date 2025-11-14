福島原発の「緊急停止条件」が事故８か月前に変更されていた!?…後に「原子力規制庁」が公開した資料に書かれていた「驚きの理由」

東日本壊滅はなぜ免れたのか? 取材期間13年、のべ1500人以上の関係者取材で浮かび上がった衝撃的な事故の真相。他の追随を許さない圧倒的な情報量と貴重な写真資料を収録した、単行本『福島第一原発事故の「真実」』は、2022年「科学ジャーナリスト大賞」受賞するなど、各種メディアで高く評価された。文庫版『福島第一原発事故の「真実」検証編』より、その収録内容を一部抜粋して紹介する。

『福島第一原発事故の「真実」検証編』連載第23回

福島第一原発事故のわずか８カ月前、東京電力は非常用復水器（イソコン）の設定値を密かに変更していた。40年近く動かされることがなかった装置を、緊急事態の最前線に据える重大な決定。しかし、その変更理由はわずか3行、審査資料も1ページ半。規制当局もまた、設定変更の意味を深く問うことなく許可した。「実動作訓練は不要なのか」「設定変更は適切か」――本来なされるべき議論は尽くされず、現場の準備が不十分なまま、前代未聞の原発事故を迎えることとなった。取材班は見過ごされた危機の本質に迫る。

『福島第一原発１号機冷却の切り札だった「イソコン」、重大な設定変更が行われたにもかかわらず、実動作試験が行われなかったのは何故か？ 東京電力が明かした理由とは』より続く。

イソコンの「封印」を解く

福島第一原発事故発生から遡ること8ヵ月、2010年7月、東京電力はイソコンの設定値を見直し、40年近くにわたるイソコンの「封印」を解いた。この変更は、規制当局にも報告されていた。イソコンの設定値は保安規定に記載されているため、値を変えるには、規制当局に申請して認可を受ける必要があるからだ。

実際、このとき、東京電力は保安規定の変更を当時の原子力安全・保安院に申請し、審査を受けていた。

その過程で、保安院の担当者が「イソコンを真っ先に起動するよう変更するならば、ふだんから扱いに慣れておく必要がある。40年間一度も動かしていないのに、どうやって習熟するのか」などと質(ただ)していれば、実動作試験まで行うかは別にしても、装置に関する研修や操作訓練の実施など意識を高める試みがなされ、それが事故後の対応の改善に繋がったかもしれない。

取材班は、このときの審査の内容について調べるため、原子力規制庁に対し、旧保安院から引き継いだ資料の情報公開を請求した。約1ヵ月後、当時、東京電力が提出していた申請書と、役所側が作成した審査の関係資料が公開された。

資料の驚きの内容

文書に目を通すと、その内容は期待を大きく裏切るものだった。まず全体で10ページからなる申請書には、原子炉を自動で緊急停止する際の設定値を従来の72.7気圧から70.7気圧に引き下げると同時に、イソコンを起動する設定値を同じ72.7気圧から71.3気圧に引き下げることが記載されていた。ところが、なぜ変更するのかという理由の説明は、わずか3行しかなく、「原子炉圧力が異常に上昇したときに、SR弁が開くよりも原子炉が緊急停止することを優先させるため」という記述のみだった。

これに対する審査資料も6ページしかなく、審査担当者が上司に認可の了承を求めた起案書や、関係法令の抜粋などを除くと、審査の中身について書かれているのは、わずか1ページ半。しかも、ほとんどは、前年のトラブルをきっかけにSR弁の作動と原子炉の緊急停止の順序を見直すことを説明する記述だった。

イソコンに関する記述はわずか2行で、「本件の概要」という欄に、「非常用復水器（イソコン）系の設定値についても、上記と同様に原子炉スクラム（緊急停止）を優先するよう安全保護系設定値の変更を行う」とあるだけだ。これは、緊急停止を優先するようイソコンの設定圧を下げる、という意味だが、そもそも、この説明には納得いかない点もある。

当時は、原子炉の緊急停止の設定値も、イソコンの作動設定値も、いずれも同じ72.7気圧だった。原子炉の緊急停止を優先させるのであれば、その設定値だけをイソコンの設定値よりも下げていれば済む話で、わざわざイソコンの値までいじる必要はないのだ。

さらに、東京電力の申請に対し、保安院が変更を妥当だと判断した根拠はほとんど示されていなかった。「審査結果」という欄に、「保安規定の認可の際の審査に当たって確認すべき事項の内容は満足していることから、（中略）災害の防止上十分でないものと認められないため、認可して差し支えない」という記述が唯一あったが、確認すべき事項が何で、それをどのように満足していたのかは書かれていない。

『関係者が口を揃えて「記憶にありません」…福島第一原発事故という「未曽有の事態」を招くことになった“衝撃の原因”とは』へ続く。

