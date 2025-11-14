「ミニマム・アクセス米」の開放は日本を破滅に導く…「外国米輸入」が「令和のコメ騒動」の解決にならない理由

2024年に端を発した「令和の米騒動」。2025年までのわずか1年でコメの価格は6割以上暴騰した。政策対応は刻々と打ち出されているものの、先行きはなお不透明――日本人の主食であるコメを「買えるかどうか」を気にしながら節約を強いられる日々が続いている。

農業は国防そのものだ。世界の供給網が揺らげば、四方を海に囲まれた島国・日本は一気に脆弱になる。国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？そして、この未曾有の危機の裏側には何があるのか…。この国の食料問題の「暗部」と闘い続ける東大教授・鈴木宣弘の告発と提言の書『もうコメは食えなくなるのか』より一部抜粋・再編集してお届けする。

『もうコメは食えなくなるのか』連載第10回

『「薄利で生活に苦しむ米農家」を無視して小泉進次郎氏が放出した「備蓄米」…現実味を帯びてきた「米農家の倒産」と「国産米の消滅」』より続く。

「ミニマム・アクセス米」とは

「令和のコメ騒動」が連日ニュースになる中、「ミニマム・アクセス米（MA米）」というキーワードが語られるようになった。聞き慣れない言葉に戸惑っている読者も多いと思う。

「ミニマム・アクセス（minimum access）」とは「最低限の輸入機会」という意味の英語だ。

1993年に「ウルグアイ・ラウンド」と呼ばれる貿易交渉が合意に至り、その後、これに基づいて年間77万トン（玄米ベース）の外国産米の範囲内は無関税で輸入することが義務付けられた。

ミニマム・アクセス米の全量を輸入する義務はないが、日本だけは、これを全量輸入義務と解釈し、毎年77万トン輸入してきた。このミニマム・アクセス米は政府が買い上げ、加工食品の原料や畜産の飼料などに活用されてきた（うち主食用の最大10万トンはSBSという売買同時契約による）。

輸入米で打撃を受けるのは国内の生産者

コメ騒動の渦中、「ミニマム・アクセス米を主食用に開放せよ」「年間77万トンというミニマム・アクセス米の輸入枠を拡大し、海外産のコメをどんどん日本に輸入しよう」という声が上がった。だが、安易にそれをやれば亡国への道まっしぐらだ。

ミニマム・アクセス米が占める77万トンという輸入枠を、ドーン！と拡大するとしよう。コメを日本にどんどん買い取ってもらえる国は、利益が上がってうれしい。

消費者は喜ぶかもしれないが、これでは国内でコメ作りをがんばっている生産者はやっていられない。

また今は、お金を出せばいつでも海外から何でも安く買える時代ではなくなった。「輸入米の枠をもっと増やそう」「海外からどんどんコメを輸入しよう」とイケイケドンドンで突き進んだとしても、延々と安定的にコメを輸入し続けられるとは限らない。

輸入枠を増やしても…

温暖化と気候変動、異常気象が地球規模で進む中、日本に限らず海外諸国も凶作に陥る可能性はいくらでもある。

人口爆発によって、自国のコメを海外に輸出するどころではなくなるかもしれない。そうなれば、輸入枠をドーン！と拡大したところでどうしようもない。

コメの輸出を突然ストップされてしまったら、そのぶんの食料はどこから確保すればいいのだろう。日本国内でのコメ生産を強化していかなければ、問題の根本的な解決にはならないのだ。

【もうコメは食えなくなるのか】

コメが買えない、高い、この異常事態をどう乗り切るのか？

この国の食糧問題の「暗部」と闘い続ける東大教授の告発と提言！

アメリカの陰謀「胃袋からの属国化」――地域産業、地域農業を潰し、日米のお友達企業の利益ばかりを追求する「悪魔の農政改革」の深層！

「『日本人がコメが食えない時代が訪れる』と悲観ばかりしていられない。自分が今いる場所で、できることをすぐに始める。そこから『食』の未来への希望がきっと見出せるはずだ」

（本文より）

農業こそは国防。「食料は国防だ」と言うと、「戦争に備えてロジスティックス（兵站）を確保しなければならない」という勇ましい議論だと勘違いされがちだが、そうではない。世界各国が食料危機に陥れば、日本人が食べる食べ物が足りなくなったときに融通してもらえなくなる。そうなれば、四囲を海に包囲された島国・日本はおしまいとなる。

国難を乗り切るためにもっとも大切なのが「食料安全保障」なのだ！

（目次）

はじめに 日本を襲った四つの衝撃

序 章 「令和のコメ騒動」序曲

第一章 減反政策という桎梏

第二章 ミニマム・アクセス米とトランプ大統領

第三章 政治家が示すべき稲作ビジョン

第四章 農業は国防

第五章 日本農業 希望の灯

おわりに

【前回の記事を読む】「薄利で生活に苦しむ米農家」を無視して小泉進次郎氏が放出した「備蓄米」…現実味を帯びてきた「米農家の倒産」と「国産米の消滅」