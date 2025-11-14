【校閲クイズ】「週末になると、彼はお気に入りのSUV車にキャンプ道具一式を積み込み、未補装の林道へ向かうのが常だった」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？

雑誌や書籍などの信頼性を保つため、重要な役割を担う「校閲」という仕事。

校閲とは、誤字脱字など表記のチェックのほか、内容の矛盾や誤りがないかどうかも、調べて確認することです。「校正」も似たような意味で用いられることがありますが、厳密にいえば、校正は調べる要素を含みません。

テレビドラマやドキュメンタリー番組のおかげで、この仕事の認知度は大幅にアップしていますが、実際にどんな仕事をしているのか、もっと詳しく知りたい……という方もいらっしゃるかもしれません。

そこで、校閲という仕事の一端、そして言葉の奥深さを、クイズを通して知ることができる企画を考えてみました！

以下の文章の誤りを見つけてみてください。

つぎの文章の誤りを見つけてください

「週末になると、彼はお気に入りのSUV車にキャンプ道具一式を積み込み、未補装の林道へ向かうのが常だった」

答えと解説は、次ページをご覧ください。

「SUV」は「Sport Utility Vehicle」の略で、「スポーツ用多目的車」と訳されます。「Vehicle」にすでに車という意味を含んでいますので、「SUV車」は重言になりますね。そしてもう一つ。アスファルトなどで道路の表面を固めるのは「舗装」ですのでこちらも訂正が必要です。

× 「週末になると、彼はお気に入りのSUV車にキャンプ道具一式を積み込み、未補装の林道へ向かうのが常だった」

〇 「週末になると、彼はお気に入りのSUVにキャンプ道具一式を積み込み、未舗装の林道へ向かうのが常だった」

【校閲クイズ】「ハッカーはサーバーネットワーク内を縦横無人に探索し、誰にも気付かれずに気密データを抜き取った」。 この文章のどこが誤っているか、分かりますか……？