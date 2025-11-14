東京都で「バスの運転手」不足が止まらない…都営バスの「減便」が深刻な状況に

都営バスが減便を敢行

都営バスが今年10月からのダイヤ改正で、新宿や品川、上野など利用者の多い駅を発着とする路線含む19の路線で減便を行っており、計200便を超える減便を敢行した。

減便の理由について、東京都交通局のホームページでは、業務委託先の民間会社に所属する乗務員不足と説明している。バスドライバーが足りていないということだ。

都営バスは1日におよそ60万人以上の利用客がいると言われ、都民の暮らしの大きな支えとなっている公共交通機関なだけに、今回の減便はSNSでも大きな話題に。Xでは、都営バスの減便について以下のようなコメントがみられた。

《いよいよ 「東京住んでたら車いらない」と言えなくなるな》

《運賃210円は安すぎるかも 運賃値上げして、運転手の給料上げるのが一番だろ》

《都営バスのあの乗り放題みたいな金額やめた方がいいと思う。どの距離でも金額同じなのは良くないよ。値上げしてその分運転手に払ってや》

コメントでは、都営バス運転手の賃金上昇を望む声が多くあったが、現在都営バスの運賃は一律210円に設定されており、2019年のIC運賃値上げ以来変わっていない。

ネットでは「バス運転手の待遇改善に努めない国や自治体の責任が大きい」との声もあるが、今後都営バスに乗れなくなってしまう未来は来るのだろうか。今回は交通政策に詳しい桜美林大学の戸崎肇教授に話を聞いた。（以下、「」内は戸崎氏の発言）

深刻な運転手不足の背景にある「2024年問題」

まずは都営バスが減便せざるをえない背景について戸崎氏に解説してもらおう。

「減便は数年前から進んでおり、コロナ禍が大きく影響しています。新型コロナウイルスが流行し、バスの運行本数が減った影響で、運転手は大幅に減少しました。コロナ禍が落ち着き始めた2022年になって、運行本数が元に戻り始めても、コロナ期に離れた運転手はバス業界に復帰することはほとんどなく、現在のような深刻な運転手不足の状態に陥ってしまったんです」

さらに、運転手不足の状況に拍車をかけているのがバスやタクシー、トラックなどの職業ドライバーが直面した「2024年問題」だ。

「職業ドライバーについては『2024年問題』という課題がありました。これは2019年4月から『働き方改革関連法』の一環として進んでいる、労働基準法の改正に伴う時間外労働の時間の上限規制に関する課題のこと。2024年4月施行の労働法改正によって、職業ドライバーの年間“時間外労働”時間は960時間までと定められました。

もちろん、いきなり法改正されたわけではなく事前に発表されていたので、2024年4月まで運転手の人数を増やすなどして労働環境を整える猶予期間があったわけです。けれど新型コロナが流行し、現場に混乱が生じた影響で、バス業界では深刻な運転手不足に陥り、労働環境はけっきょく改善されないまま現在に至るというのが実態です」

かねてより長時間労働が問題視されていたバス運転手。交通業界全体で残業時間の削減が進む一方で、バスに関してはコロナ禍によってその対策が十分に進んでおらず、新規ドライバーの確保に苦労しているという状況がある。

ちなみに2024年の国土交通省の資料によると、2019年時点の都市圏のバス運転者における1日の拘束時間の実態は、16時間越えが1.6％も確認されており、16時間以内が8.7％、15時間以内が21.6％、13時間以内が68.1％と、全体的に長時間拘束の傾向にある。こうしたコロナ禍前の状態が現在も続いてしまっているということだ。

「始業から終業までを少ない人数の運転手で調整しなければいけないため、まず運転手の休日がなかなか回ってこない。言い換えると、連続勤務になりやすいという傾向があります。

また、ラッシュアワーである朝と夕方の時間帯に挟まれた昼の時間帯は乗客が少ないため、逆に運転手の人数が余りますが、利用客が多くなる夕方に備えて待機しておかなければならず、このことによって拘束時間が長くなります。しかもこの待機中は、バス会社にもよりますが、賃金が支払われない、あるいは大手の会社でも通常の時給換算の金額よりも低い金額しか支払われないケースが多いのです」

路線バスの運賃を簡単に値上げできないワケ

長時間労働に加え、ネットでも指摘されていたようにバス運転手の低賃金も問題になっている。

厚生労働省の「令和6年度 賃金構造基本統計調査」によると、バス運転手の平均年収は461万円程度となっており、日本全国の平均年収と同程度となっている。だが、多くの乗客の命を預かるという責任や、大型バスの高度な運転スキルなどを考えると、「安すぎるのでは？」との声もあがっているのだ。

戸崎氏はバス運転手の賃金変遷の経緯についてこう述べる。

「もともと自治体の運営するバスの運転手の平均年収は700万円前後と、一般企業よりも高かったんです。しかし2012年ごろ、当時大阪市で市長を務めていた橋下徹氏が、市営バス運転手の賃金について、民間のバス運転手よりも格段に高いと批判し、市営バス運転手の給与を民間バス会社の最低レベルまでカットしました。そしてこの流れが全国に波及し、東京でも都営バス運転手の給与水準にメスが入ったという経緯があります」

橋下元市長の給与カット施策は、当時大阪市民の間では高評価を得ていた。しかし現在、こういったバス業界における給与カットの流れが、さらなる運転手不足の状況を生み、バス利用者の首を絞める結果となっているのである。

「運賃を上げてその分運転手の給与を上げればいい」との声もあるが、運賃については「簡単には値上げできない」と戸崎氏は言う。

「公共交通機関である自治体の運営するバスは、高齢者や通学者など、いわゆる“交通弱者”のための足として機能している側面があります。たとえ10円であっても、利用者層の生活に大きく影響する懸念があるため、運賃の値上げは“公共性”を十分に考慮する必要があり、認可制で厳しく審査されるという事情があります」

早急に対応しなければ都営バスはなくなる……？

長時間労働に加え、責務に見合わない賃金水準により、最近ではバス運転手がタクシー業界に流れてしまっているという状況も指摘されている。

「バスの場合は、勤務時間や給与があらかじめ定められているなかで業務をこなすしかないので、労働者の自由度は低いのですが、タクシー運転手はそれとは異なります。長く働けばそれだけ給与アップにつながりますし、稼げるルートや場所を開拓するなど、自分で創意工夫することが売り上げに活きていきます。こうした自由度の高い働き方ができて、稼ぎやすいということから、近年はタクシードライバーに転身するバス運転手も増えてきていると思われます」

現在のバス業界の深刻な状況に対して、「国の責任」との意見がネットでは目立っていたが、具体的に国や自治体はこの問題にどう取り組んでいるのかも気になるところだ。

「確かに国や自治体は、バス業界の現状についての理解や認識が足りていないと感じます。例えば2001年に始まった小泉（純一郎）政権下では、公共交通機関に対する過度な規制緩和が行われ、その結果バス業界は参入障壁が低くなりました。それは運賃低下など利用者にとってはメリットとなりましたが、運営側にとっては競争激化の流れに巻き込まれる形となりました。都営バスの場合、特に自治体や政府からの具体的な対策は提示されていないのが現状で、ほかの社会課題が優先されて、後回しになっている感じは否めないです」

「このまま減便の流れは続くのではないか」と戸崎氏は予想するが、都営バスに乗れなくなってしまう未来はどうすれば防げるのか。

「ダイヤの見直しは重要でしょう。時間の変化とともに街の作りも変化していますので、利用者の生活や街の変化に合わせて、利用者が極端に少ないバス停は省き、逆に新たな商業施設ができた地域など、利用者が見込める場所を路線に組み込むなど、定期的に見直すことがコストの無駄を省くことにつながります。

また運転手の職にパートタイム労働制を導入すれば、正社員で働く運転手の拘束時間の削減にもつながります。ほかにも、大型バスではなく小型のバスを活用することで、大型免許を持たない人でも運転手になれるような対策も運転手不足を改善できる可能性があるはずです」

――少子高齢化が進み、さらに交通弱者は増えていくと見込まれるなか、現在の深刻な状況をどう改善していくのか、いま一度考えるべきときなのではないだろうか。

（取材・文＝瑠璃光丸凪／A4studio）

