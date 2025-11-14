最悪の場合「死に至ります」…トイレ、お風呂で突然起こる「心臓の痛み」をナメてはいけないワケ【高齢者は特に要注意】

上皇陛下の心臓バイパス手術の執刀医として知られる天野篤医師。70歳となった現在も順天堂大学医学部特任教授として、難手術に臨む日々を送る。自身が執刀した心臓血管外科手術数は1万例以上。おそらくは日本屈指の手術数だが、外科医としての実績の一方、予防医学を熱く説く医療者としても定評がある。

現在、もっとも力を注いでいるのは、「日常生活に制限のない健康な期間をいかに延ばすか」ということ。新著『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』でも力説する、「心臓の痛み」と「健康寿命」の密接な関係について話を聞いた。

「急に胸が締めつけられるような痛み」が特徴

心臓血管外科医の天野篤です。みなさんは心臓に痛みを感じることがありませんか――。そして、その痛みはどんなときに感じられたのでしょうか。じつは心臓の痛みは、みなさんの「健康寿命」と密接に関係しているのです。

そもそも「痛み」というのは心臓病、とりわけ狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患における重大なサインになります。

血管の内皮細胞に「粥腫（じゅくしゅ）」という余分なLDLコレステロールなどが蓄積してできた、かゆ状の「こぶ」が関係しています。「プラーク」とも呼ばれていますが、動脈硬化を促進させる一因となり、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、大動脈瘤、大動脈解離といった心臓疾患につながる代表的な危険因子です。

代表的な心臓病である狭心症は、心臓の表面の太い血管、冠動脈が詰まって狭くなり、心筋に酸素や栄養分を送るための血液が十分に行き渡らなくなる病気です。

心筋梗塞とは、冠動脈に動脈硬化からのプラークの破綻などの異変が起きて血栓による突然の閉塞を来し、血流が止まって心筋が壊死してしまうものです。壊死した心筋細胞がもとに戻ることはないので、放置すれば心臓のポンプ機能が完全に停止して死に至ります。

いずれも発作が起こったときは、急に胸が締めつけられるような痛みが生じるのが特徴で、背中、腕、頬、喉（のど）など、一見、心臓とは関係がないように思われる場所に強い痛みが表れるケースもあります。これらの痛みは「放散痛（関連痛）」と呼ばれるもので、狭心症や心筋梗塞による突然死を防ぐためには、サインとなる「痛み」でもあります。こうした痛みを見逃さないようにする必要があるのです。

治療を急ぐ必要のある痛みとは

狭心症には、心筋梗塞に移行する心配がそれほどない「安定狭心症」と、移行する危険がある「不安定狭心症」という2つのタイプがあります。

安定狭心症の場合、痛みの発作が起こるきっかけや回数、痛みの強さがほとんど一定なケースが多いというのが特徴です。

たとえば、急に100メートルくらい小走りしたときに差し込むような胸痛が表れ、少しの間、安静にしているとおさまるというような状態ですが、それ以降、再び同じように走ったときにまた胸痛を起こす場合、安定狭心症だと考えられます。その場合、発作のきっかけとなる労作をしないように注意していれば、突然死のリスクはそれほど高くないといえます。

一方、不安定狭心症になると、痛みの発作が表れるきっかけが体に対する負担ではなく、食事や入浴、トイレに行ったときといった日常の労作で起こります。さらに、発作の頻度が増えて1週間に何度も表れたり、発作の持続時間が長くなってきます。

不安定狭心症になってしまうと、それは急性冠症候群の初期の段階で、いつ急性心筋梗塞、あるいは突然死を招いても不思議ではない状態です。そのため、治療を急がないといけません。とりわけ、左の冠動脈の主幹部（根元）の病変が絡むと、より治療の即時性が要求されます。

早い段階での検査が健康寿命を延ばす

とくに高齢者は、胸痛の発作があれば早い段階で検査を受けることをおすすめします。

厚生労働省が公表している「人口動態統計月報年計（令和5年＝2023年概数）」の「死因の構成割合」を見ると、1位は「悪性新生物（腫瘍）」で38万2492人、2位は「心疾患（高血圧性を除く）」で23万1056人です。以下、3位が「老衰」18万9912人、4位「脳血管疾患」10万4518人、5位「肺炎」7万5749人と続きます。

ただ、これら死因として挙がっている病気のなかには、心臓の病気がベースになっているケースも隠れているのです。

たとえば、4位の脳血管疾患では、心房細動によって心臓内につくられた血栓が脳の血管に移動して詰まる脳梗塞が全体の4分の1ほどみられます。5位の肺炎でも、背景に心臓病があった人が少なくありません。

また、3万8080人が亡くなった「新型コロナウイルス感染症」などの呼吸器疾患を合併する感染症でも、心臓に基礎疾患があって心機能が悪い人は死亡リスクが高くなります。

それぞれの死因のなかから、こうした心臓病が背景にある人を加えると、心疾患の死亡は、悪性新生物と同じくらいになると予想されます。そして、裏側に心臓病があって亡くなるのは、圧倒的に高齢者が多いのです。

ですから、心臓にトラブルがある場合、高齢者ほど治せるならしっかり治しておくことが、健康寿命を延ばすことにつながります。万一、ほかの病気にかかったときも、死亡リスクを下げることができるからです。そのサインとなる心臓の痛みを自覚した際には、軽くみないことがきわめて重要なのです。

加齢で高まる命のリスクは、まだまだ先延ばしできる

こうした血管や心臓の病気は、長年の生活習慣が大きくかかわっています。そして、加齢とともに発症する頻度は格段に高まります。とりわけ心臓の病気は60代以降に多く、70代、80代の高齢の方々においては、発症が命にかかわるケースさえあります。

私は心臓血管外科医ですので、手術をして、薬を処方し、そうした患者さんの体の不具合を取り除くことが仕事です。人によっては、「高齢だから仕方がない……」とあきらめ気味の方もいらっしゃることでしょう。でも、私はまだまだ先延ばしができると思っています。

今、私がいちばん気にかけているのが、今を生きる人々の「健康寿命を延ばす」ということです。2025年7月に公表された日本人の平均寿命（令和6年＝2024年）は、男性が81.09年で、女性は87.13年です。

しかしながら、日常生活に制限のない「健康寿命」という側面からの推計（令和4年＝2022年）では、男性が72.57年で、女性は75.45年です。それぞれ8〜11年も「日常生活に制限のある期間」があるとされています。その差を縮め、健康な期間を少しでも延ばすことが、医療に携わる者の務めと私は思っています。

男性72.57年、女性75.45年――これが日常生活に不自由のない日本人の健康寿命。もっと延ばしたいなら「血管と心臓」を守る！ 上皇陛下の執刀医が力説する「現代医療を賢く使い、やりたいことをやる人生」への読む処方箋。

天野篤（あまの・あつし）

心臓血管外科医。順天堂大学医学部特任教授。1955 年、埼玉県蓮田市に生まれる。1983 年、日本大学医学部卒業後、医師国家試験合格。2012 年2 月、東京大学医学部附属病院で行われた上皇陛下（当時の天皇陛下）の心臓手術（冠動脈バイパス手術）を執刀。心臓を動かした状態で行う「オフポンプ術」の第一人者で、これまでに執刀した心臓血管外科手術数は1万例を超える。

