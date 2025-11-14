本田宗一郎に質問してみた「伸びるベンチャー経営者のタイプとは？」…その”意外な答え”！

わずか1ページの分量ながら、読み手の心を熱くする話が満載の新刊『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』。経営者、作家、スポーツ指導者、脳科学者、宇宙飛行士……などなど、さまざまなジャンルの人物の話が掲載されているが、中でも印象深いのが、創業経営者による体験談だ。担当編集者が同書の一部を紹介してくれた。

「ドトールコーヒー」創業の原点

今月下旬に発売となる『1日1話、読めば心が熱くなる365人の人間学の教科書』には、ビジネス、スポーツ、ジャンルを超越したさまざまな人物の体験談が掲載されているが、中でもずしりと読み応えのあるのが、裸一貫から事業を立ち上げた創業経営者のストーリー。

第1号店が火事に見舞われたサイゼリヤの正垣泰彦氏、丁稚奉公から日本を代表する靴下メーカーを築き上げたタビオの越智直正氏、試行錯誤の末、世界中で愛される靴ブランド「オニツカタイガー」を生み出したアシックスの鬼塚喜八郎氏……などなど、幾多の試練を乗り越え、血を吐くような思いで事業を確立させたその歩みには、思わず圧倒させられてしまう。

そんな中、次の二人の話を紹介したい。

一人目は、一代で約1,300ものグループチェーン店をつくったドトールコーヒー創業者（現・名誉会長）の鳥羽博道氏。

以下は2004年、鳥羽氏が社長を務めていた頃の貴重な講演録である。

＊ ＊

私が父と衝突し、着の身着のままで埼玉県の深谷の実家から飛び出したのは、16歳の時でした。上京する電車の中で「同級生はぬくぬくと学校を卒業し、社会へ出るだろう。しかし私はいま社会へ出る。彼らが社会に出る時には、絶対に負けない」。

そう心に誓いました。いくつかの職を転々とし、18歳の時、特に興味があったわけではないのですが、誘われるがままコーヒーの製造・卸の会社に入社しました。

しかし1か月後には営業部門へ。赤面対人恐怖症の私にとっては、死にたくなるほど辛い仕事でした。

しかし私は小心者ではありますが、負けず嫌いなのです。「前進は生、後退は死につながる。ここで負ければ一生負けの人生を歩むことになる」と一所懸命頑張って、弁舌ではなく常に顧客にとってプラスになることを考えた営業に取り組みました。

これが功を奏し、1年後には売り上げ第1位になり、19歳で店長を任されました。喫茶店の使命をきちんとつかんでいた私は、ここでも半年足らずで成功を収めることができました。

しかし成功後、毎日のように襲ってきたのは、焦燥感でした。「自分はこんな小さな喫茶店の店長で終わるのか。なんとかしなければ」。

「潰れる」と思うから心が萎縮する

その思いは日増しに強くなり、いまから45年前、私はブラジルに渡る決心をしたのです。当時は当然飛行機などなく、移民船で42日かけての旅。それでも「自分にとってブラジルはあり地獄。そこから這い上がれないようでは、生きる価値がない」と、自分の存在価値を見定めるため、そして海外経験を得ることで高校中退のハンディを埋めようとブラジルに向かいました。

ブラジルに滞在した3年間、多くの経験をしましたが、最も大きな学びは「人間は権力によってではなく、人間関係を築き、人を惚れさせて使うものである」ということです。現地の人たちは、オーナーの見ている前では一所懸命でしたが、いないところではほとんど働かないのです。

会社は、厳しい中にも和気藹々たる雰囲気がなければならない。これは私の経営の原点になり、帰国後には、理想の会社を自らつくるべく24歳でコーヒー豆の輸入・卸会社を設立しました。

人が働く原動力にはいくつかありますが、私はその根底にある最も低いレベルのものは恐怖感だと思います。会社設立当時、私はこの恐怖感だけで働いていました。会社が潰れるのではという恐怖と不安で眠ることさえままならない日々。

ある日「潰れると思うから心が萎縮する。心が萎縮するから全力で働けない。明日潰れてもいいではないか。きょう朝から晩まで体の動く限り、全力を尽くして働こう」と思い、一日に全力投球することに決めたのです。

するとどうでしょう。真剣さや熱心さが周りに伝わり、次第に商売がうまく回るようになりました。

＊ ＊

一方、こんな人の話もある。昭和を代表する、経済小説の開拓者・城山三郎氏。ホンダ創業者の本田宗一郎氏本人から、「伸びるベンチャー経営者の条件」を聞き出し、鋭い分析を加えている。いまから約30年前（1986年）に掲載された記事だが、その内容には時代を超えた普遍性がある。

脱カリスマ・本田宗一郎

＊ ＊

私はいま創業者で一番興味があるというか、一番おもしろいと思っているのは、本田宗一郎さんですね。

で、その本田さんと話をしたときに、伸びるベンチャーの経営者というのはどういうタイプかと聞いたことがあるんです。

まず1つは、前へ前へと進む意欲があること。

2つは、人の意見を素直に聴くことができること。

3つは権限委譲が行われているかどうか。

4つが、よきパートナーを持っていること。

そういうものを持っている人は伸びるといったんですね。私もそうだと思いますね。それは全部本田さんがやったことですしね。

創業というと、革新性とか創造性とか、なにか派手なものを考えがちだが、そうではなく、大変地道なものなんだと思います。

創業というと、形のないところに形を作り出すわけだから、最初は混沌とした状態にあるのが普通です。それに、創業というからには一人ではできない。数の多少はあっても、何人かの人間が集まって何かをやるわけです。混とんとしたなかでそれをやる。だから、リーダーにはある程度のカリスマ性がないと、うまく引っ張っていけない。

しかし、このカリスマ性というのは、神がかったものなどではなく、地道なものだと思うんです。先にあげた4項目を着実にこなしていること。これがカリスマ性になるんだと思うんです。それと、会社はいつも創業時の状態ではないわけです。変わっていく。

それに応じて創業者も変わっていかなければ、会社は伸びていかない。多くの経営者がこの変化の点で、失敗していますね。

本田さんはこの変身を見事にやってのけられた例だと思う。本田さんも創業時はカリスマだった。強烈なカリスマだったから、みんなついてきたんです。だが、ある時期から、脱カリスマを試みられて、それに成功している。

いまの本田さんはホンダにとってカリスマでもなんでもなくなっている。これは見事だというほかはない。

戦後の創業者では本田さんは松下幸之助さんと並んで双璧だと思うが、脱カリスマという点では、松下さんは本田さんに一歩譲る感じがする。その証拠に松下さんは重い存在になったが、本田さんは実に軽やかでしょう。

本田さんがカリスマから脱し、創業時に強力に引っ張ってきた本田さんのカリスマ性から解き放たれることで、ホンダは大きく伸びた。

『奇跡の会社』を書いた渡辺栄二さんの意見ですが、創業者の条件は企画力、決断力、行動力、それに統率力だと。なかでも前の3つが最初のうちは大事でしょう。それで、会社がある程度軌道に乗ってくると、だんだん前の3つから、統率力のほうにウエイトが移って、それが大事になっていく。

極端にいえば、大企業の経営者は前の3つはなくても統率力だけ持ってればいい。じゃ、その統率力とは何かということになると、1つは先見性といいますか、大局をつかむ力。それからもう1つは懐の深さだと思います。そういうものを持たないと創業者としては大成しないというのが、結論です。

＊ ＊

