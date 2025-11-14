　14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1210円安の5万90円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

54271.83円　　ボリンジャーバンド3σ
52807.75円　　ボリンジャーバンド2σ
51343.68円　　ボリンジャーバンド1σ
51281.83円　　13日日経平均株価現物終値
50944.00円　　5日移動平均
50905.00円　　一目均衡表・転換線
50090.00円　　14日夜間取引終値
49879.60円　　25日移動平均
48940.00円　　一目均衡表・基準線
48415.52円　　ボリンジャーバンド-1σ
46951.45円　　ボリンジャーバンド2σ
45875.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45587.07円　　75日移動平均
45487.37円　　ボリンジャーバンド3σ
44225.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40686.65円　　200日移動平均


株探ニュース