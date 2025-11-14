日経225先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比1210円安の5万90円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
54271.83円 ボリンジャーバンド3σ
52807.75円 ボリンジャーバンド2σ
51343.68円 ボリンジャーバンド1σ
51281.83円 13日日経平均株価現物終値
50944.00円 5日移動平均
50905.00円 一目均衡表・転換線
50090.00円 14日夜間取引終値
49879.60円 25日移動平均
48940.00円 一目均衡表・基準線
48415.52円 ボリンジャーバンド-1σ
46951.45円 ボリンジャーバンド2σ
45875.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
45587.07円 75日移動平均
45487.37円 ボリンジャーバンド3σ
44225.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
40686.65円 200日移動平均
株探ニュース
