TOPIX先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.5ポイント安の3328ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3461.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
3400.10ポイント ボリンジャーバンド2σ
3381.72ポイント 13日TOPIX現物終値
3347.20ポイント 5日移動平均
3338.27ポイント ボリンジャーバンド1σ
3328.00ポイント 14日夜間取引終値
3297.25ポイント 一目均衡表・転換線
3276.44ポイント 25日移動平均
3225.75ポイント 一目均衡表・基準線
3214.61ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3163.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3152.78ポイント ボリンジャーバンド2σ
3149.73ポイント 75日移動平均
3090.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2886.97ポイント 200日移動平均
