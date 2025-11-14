　14日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比58.5ポイント安の3328ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3461.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3400.10ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3381.72ポイント　　13日TOPIX現物終値
3347.20ポイント　　5日移動平均
3338.27ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3328.00ポイント　　14日夜間取引終値
3297.25ポイント　　一目均衡表・転換線
3276.44ポイント　　25日移動平均
3225.75ポイント　　一目均衡表・基準線
3214.61ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3163.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3152.78ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3149.73ポイント　　75日移動平均
3090.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3073.25ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2886.97ポイント　　200日移動平均


