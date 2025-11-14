グロース先物テクニカルポイント（14日夜間取引終了時点）
14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の704ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
768.42ポイント ボリンジャーバンド3σ
755.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
753.17ポイント ボリンジャーバンド2σ
752.65ポイント 75日移動平均
738.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
737.93ポイント ボリンジャーバンド1σ
722.68ポイント 25日移動平均
721.49ポイント 13日東証グロース市場250指数現物終値
718.50ポイント 一目均衡表・基準線
715.40ポイント 5日移動平均
714.34ポイント 200日移動平均
707.43ポイント ボリンジャーバンド-1σ
704.00ポイント 14日夜間取引終値
703.50ポイント 一目均衡表・転換線
692.19ポイント ボリンジャーバンド2σ
676.94ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
