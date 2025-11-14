　14日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比18ポイント安の704ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

768.42ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
755.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
753.17ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
752.65ポイント　　75日移動平均
738.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
737.93ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
722.68ポイント　　25日移動平均
721.49ポイント　　13日東証グロース市場250指数現物終値
718.50ポイント　　一目均衡表・基準線
715.40ポイント　　5日移動平均
714.34ポイント　　200日移動平均
707.43ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
704.00ポイント　　14日夜間取引終値
703.50ポイント　　一目均衡表・転換線
692.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
676.94ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース