今秋ドラフト会議では、社会人捕手の指名がなかった。昨秋は日本生命の石伊雄太が中日4位、三菱重工Eastの山中稜真がオリックス4位で指名され、19年西武5位柘植世那以来5年ぶりに社会人捕手が指名を得た。石伊は1年目の今季から85試合に出場。「社会人No・1捕手」が即戦力として通用する可能性を示したものの、その活躍がドラフト市場に変化をもたらすまでには至らなかった。

今年は東芝・萩原義輝らがドラフト解禁年を迎えるなど、社会人にも有力捕手はいた。それでもなぜ、これほどまでに社会人捕手は、プロ入りの壁が高いのか。あるNPBスカウトは、捕手特有の事情があると分析する。

「優秀な捕手だとしても、プロで配球を学び直すなど1軍で出場するまでに時間がかかる。例えば古田さん（ヤクルト）でさえ、1年目は野村監督が付きっきりで配球を指導し、我慢しながら起用した。それほど捕手が一人前になるためには時間が必要なことを考えれば、指名のハードルは高くなってしまう」

社会人選手に求められる即戦力という点で、他の守備位置よりも要求が高くなるというわけだ。その一方で、別のスカウトは社会人捕手の経験がNPBでも生きるとみている。

「社会人捕手の指名が少ない理由は分からないけれど、社会人捕手にもメリットはある。僕は社会人野球を経てプロに行かせてもらったけど、都市対抗予選などの緊張感は野球人生において必ずプラスになる。そこで結果を残せるかは大事なこと。それは高校、大学やプロの2軍では得られない経験だと思う」

今秋に支配下指名を受けた捕手は高校生4人に対し、大学生は西武1位の明大・小島大河のみだった。阪神の岡田前監督は指揮官時代、「捕手は高校生よ。大学出で本当に活躍したのは古田くらいやろ」と言った。大学生捕手でさえハードルが高いのであれば、社会人捕手はなおさらだ。

今秋の捕手事情には、大学3年に青学大の渡部海や亜大の前嶋藍らが控えていること、即戦力捕手が必要な球団がどれだけあったかも影響した。さらには縁から偶然までさまざまな事情が複雑に絡み合うのがドラフトだ。

ちなみに今季のNPBで規定試合数を上回った捕手は高卒6人、大卒5人、社会人・独立2人。捕手としてプロ入りを夢見る高校生や大学生は、どのステージで勝負すべきか、難しい判断が必要になる。（記者コラム・河合 洋介）