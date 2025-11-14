巡視船の「スゴい能力」で救出

海上保安庁 第九管区海上保安本部は2025年11月11日、富山湾においてエンジン故障で立ち往生したトーゴ船籍の貨物船を、巡視船「のと」が救助したと発表し、公式Xでその様子を公開しました。

【画像】スゴい能力！これが「航行不能になった貨物船」を巡視船が救出する様子です

富山湾は、深い部分で1000m以上もの水深があり、駿河湾や相模湾と並ぶ深い湾の一つとなっています。

トーゴ船籍の貨物船は、11月7日にエンジン故障で立ち往生し、風に流されてだんだん陸に近づいていたとのこと。そこに巡視船「のと」が駆け付け、曳航したとしています。船体に損傷や浸水もなく、乗組員15名を無事救助することに成功したそうです。

今回の投稿に対し、SNSでは「お疲れ様です」「素晴らしいですね」「皆様、無事救出。良かったです」と、賞賛の声が寄せられています。

巡視船「のと」は元々、「わかさ」として舞鶴海上保安部に配備されていましたが、2023年1月に金沢海上保安部に転属し、それに伴い船名が「のと」に変更されています。総トン数は約1250トンで、長さ92メートル、幅11メートル。遭難船の曳航能力も備えており、今回の救助作業では、その能力が活かされました。