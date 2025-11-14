◎全国の天気

日中は東北から九州にかけて、広い範囲で晴れるでしょう。ただ、午後は近畿北部や山陰でにわか雨。夜は関東や東北の日本海側でも雨の降る所がありそうです。また、北海道の日本海側は雲が広がりやすく、札幌は夕方まで雪や雨が降りやすいでしょう。沖縄は大雨のピークは越えましたが、昼前まで土砂災害に警戒してください。午後は次第に晴れてきそうです。

◎予想最高気温

太平洋側で前日より高くなる見込みです。東京は5℃高い18℃、名古屋は4℃高い21℃、大阪は3℃高い20℃で、日差しにホッとできそうです。一方、日本海側は前日より低い所が多く、札幌は8℃も低い6℃、青森は4℃低い10℃で風が冷たいでしょう。

◎週間予報

・大阪〜那覇

西日本はこの先、晴れる日が多いでしょう。ただ、山陰は17日(月)から19日(水)にかけて雨。18日(火)は九州北部も冷たい雨となりそうです。大阪は18日(火)晴れ間が出ますが、最高気温は12℃どまりで一気に寒くなるでしょう。沖縄は16日(日)から17日(月)にかけて雨が降る予想です。

・札幌〜名古屋15日(土)は広い範囲で晴れるでしょう。16日(日)は日本海側で天気が下り坂。週明け17日(月)から18日(火)にかけては北日本中心に、荒れた天気となりそうです。強い寒気も南下して、北陸でも初雪となるでしょう。晴れる地域も18日(火)〜19日(水)は師走並みの寒さとなりそうです。