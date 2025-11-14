¡ÚËÜÆüÊüÁ÷¡Ö¶â¥í¡¼¡×¡ÛºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºî¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡¢À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤Î¸½ºß
¡¡¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡¦ºÙÅÄ¼é´ÆÆÄ¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡¢4ºîÌÜ¤ÎÄ¹ÊÔ·à¾ì¥¢¥Ë¥á±Ç²è¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡Ù¡Ê2015¡Ë¤¬¡¢ËÜÆü¤Î¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¥Ð¥±¥â¥Î¤¬½»¤àÀ¤³¦¡È½ÂÅ·³¹¡É¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦¶åÂÀ¤È¡¢¡È½ÂÅ·³¹¡É¤ÎË½¤ì¤óË·¡¦·§Å°¡Ê¤¯¤Þ¤Æ¤Ä¡Ë¤Î½Ð²ñ¤¤¤äÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿ËÁ¸±Êª¸ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Ìò½ê¹»Ê¤äµÜùõ¤¢¤ª¤¤¡¢À÷Ã«¾ÂÀ¡¢¹À¥¤¹¤º¤é¹ë²ÚÇÐÍ¥¿Ø¤¬À¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤âÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤Î¸½ºß¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¥Ð¥±¥â¥Î¤Î»Ò¡ÙÀ¼Í¥¤òÌ³¤á¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤¿¤Á¤ò°ìµ¤¸«
¢£Ìò½ê¹»Ê¡¿·§Å°Ìò
¡¡¿È´ó¤ê¤Î¤Ê¤¤¶åÂÀ¤ò°ú¤¼è¤êÄï»Ò¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¡Ö½ÂÅ·³¹¡×¤Ç°ìÆó¤òÁè¤¦ºÇ¶¯¤Î¥Ð¥±¥â¥Î¡¦·§Å°¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¤ÎÌò½ê¹»Ê¤À¡£ËÜºî¤ÇºÙÅÄ¼é´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë½é»²²Ã¤·¤¿Ìò½ê¤Ï¡¢1956Ç¯1·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹ºê¸©½Ð¿È¡£1979Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢1983Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØÆÁÀî²È¹¯¡Ù¿¥ÅÄ¿®Ä¹Ìò¤Î¹¥±é¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢1985Ç¯¤Ë¸Î¡¦°ËÃ°½½»°´ÆÆÄ¤Î¡Ø¥¿¥ó¥Ý¥Ý¡Ù¤Ë½Ð±é¡¢À¾Â¼µþÂÀÏº¸¶ºî¤Î¡Ø¥¢¥Ê¥¶¡¼¡¦¥¦¥§¥¤ Dµ¡´Ø¾ðÊó¡Ù¡Ê1988¡Ë¤Ç±Ç²è½é¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¤â¿ô¡¹¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¡¢¡ØShall We ¥À¥ó¥¹?¡Ù¡Ê1996¡Ë¡¢¡Ø¤¦¤Ê¤®¡Ù¡Ê1997¡Ë¡¢¡Ø¸ÉÏµ¤Î·ì¡Ù¡Ê2019¡Ë¡¢¡ØPERFECT DAYS¡Ù¡Ê2023¡Ë¤ÇºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾Í¥¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÚ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£2026Ç¯¤Ë¤Ï¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢µÜÆ£´±¶åÏº¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëNetflix¥·¥ê¡¼¥º¡Ø²¶¤Î¤³¤È¡¢¤Ê¤ó¤«¸À¤Ã¤Æ¤¿¡©¡Ù¤¬ÇÛ¿®Í½Äê¤À¡£
¢£µÜºê¤¢¤ª¤¤¡¿¶åÂÀ¡Ê¾¯Ç¯´ü¡ËÌò
¡¡¤¢¤ë»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ¾¿Æ¤ÈÎ¥¤ì¤Ð¤Ê¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¦Ï¡¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤â¹Ô¤¾ì¤¬¤Ê¤¯½ÂÃ«¤ÎÏ©ÃÏÎ¢¤ò×Ç×Ó¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢·§Å°¤È¶öÁ³½Ð²ñ¤¤¡¢Èà¤«¤é¶åÂÀ¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£¤³¤Î¶åÂÀ¤Î¾¯Ç¯´ü¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢1985Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÇÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î¿Íµ¤½÷Í¥¡¦µÜºê¤¢¤ª¤¤¤À¤Ã¤¿¡£µÜºê¤Ï4ºÐ¤Îº¢¤«¤é»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢½é¼ç±é±Ç²è¡Ø³²Ãî¡Ù¡Ê2002¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¥Ê¥ó¥È»°ÂçÎ¦±Ç²èº×¤Î¼ç±é½÷Í¥¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡ØÀ±¤Î²¦»Ò¤µ¤Þ¡Ù¤ÇÂè41²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥í¡¼±é·à¿·¿Í¾Þ¡¢2006Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø½ã¾ð¤¤é¤ê¡Ù¤Î¼ç±é¤ÇÂè44²ó¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥¢¥í¡¼¾ÞÊüÁ÷¾Þ¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤Ä¡£¤Þ¤¿¡¢µÜºê¤ÏÆ±´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÊÔ¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤ª¤«¤ß¤³¤É¤â¤Î±«¤ÈÀã¡Ù¡Ê2012¡Ë¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î²Ö¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£»äÀ¸³è¤Ç¤ÏÇÐÍ¥¡¦¹â²¬ÁÕÊå¤ÈÎ¥º§¸å¡¢2017Ç¯12·î¤Ë¡Ø±¢Æü¸þ¤Ëºé¤¯¡Ù¡ØÅ·ÃÏÌÀ»¡¡Ù¤ÇÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤¿²¬ÅÄ½Ú°ì¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤ÏÂçÀôÍÎ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¥¨¥¹¥Ñ¡¼¡Ù¤Ç¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦Ê¸ÂÀ¡ÊÂçÀô¡Ë¤ÎÆæÂ¿¤ºÊ¡¦»Íµ¨Ìò¤ò±é¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢13Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÌ±ÊüÏ¢¥É¥é½Ð±é¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
