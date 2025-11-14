±ÊÀ¥è½»Ò¡ßÆ£¸¶ÂçÍ´W¼ç±é¡ª¡¡¿Íµ¤¥é¥Î¥Ù¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡Ù¥É¥é¥Þ²½¡õ12.11¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡GAÊ¸¸ËÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡Ù¡ÊÃø¼Ô¡§»ÖÇÏ¤Ê¤Ë¤¬¤·¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡§raemz¡¡GAÊ¸¸Ë¡¿SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´©¡Ë¤¬¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¤ÈÆ£¸¶ÂçÍ´¤¬¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤Ç¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤µ¤ì¡¢MBS¤Û¤«¤Ë¤Æ12·î11Æü¤è¤ê½ç¼¡ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£±ÊÀ¥¡¢Æ£¸¶¡¢¸¶ºîÃø¼Ô¤Î»ÖÇÏ¤Ê¤Ë¤¬¤·¡¢¤³¤µ¤µ¤ê¤ç¤¦¤Þ´ÆÆÄ¤«¤é¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±ÊÀ¥è½»Ò¤ÏÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ëÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½÷À¡¢Æ£¸¶ÂçÍ´¤Ï¾®½Õ¤Î¼ø¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ëÀÄÇ¯¤Ë¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢³Ú¤·¤à¤³¤È¤òÄü¤á¤Æ¤¤¿ÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤¬¡¢¶¯¤¯À¸¤¤ëÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½÷À¤ËÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤¹¤ëÀÚ¤Ê¤¤½ã°¦¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£
¡¡¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ë¥È¥é¥¦¥Þ¤ò»ý¤ÄÂç³ØÀ¸¡¦¶õÌî¤«¤±¤ë¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë¼ø¶È¤Ç¡¢°ì¿ÍÀÅ¤«¤ËËÜ¤òÆÉ¤à½÷À¤ò¸«¤«¤±¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢³ØÀ¸ÎÀ¤Î¥ë¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Î¥¯¥é¥¹²ñ¤ËÌµÍý¤ä¤ê»²²Ã¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤«¤±¤ë¤Ï¡¢¤½¤³¤Ç¡¢ÌÜ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤½÷À¡¦Åß·î¾®½Õ¤È½Ð²ñ¤¦¡£¤½¤ÎÈà½÷¤Ï¡¢¤¢¤Î»þ¶µ¼¼¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿½÷À¤À¤Ã¤¿¡£¤«¤±¤ë¤Ï¤½¤³¤Ç¡¢¾®½Õ¤¬ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤Î¤À¤¬¡¢À®¤ê¹Ô¤¤Ç¾®½Õ¤Î¼ø¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤«¤±¤ë¤Ï¾®½Õ¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ÈÁ°¸þ¤¤µ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¾®½Õ¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡°ìÊý¾®½Õ¤â¡¢ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¼«Ê¬¤òÆÃÊÌ°·¤¤¤»¤º¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¯¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤±¤ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£²áµî¤Î¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤«¤éÂ¾¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¤«¤±¤ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®½Õ¤Îºî¤ë¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤Î°ì¤Ä¡¢¡ÖÂÇ¤Á¾å¤²²Ö²Ð¤ò¾å¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ì´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¤ÈÁö¤ê½Ð¤¹¡½¡£
¡¡ÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê½÷À¡¦Åß·î¾®½ÕÌò¤Ë¤Ï¡¢±ÊÀ¥è½»Ò¡£¤½¤ó¤Ê¾®½Õ¤Î¼ø¶È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡¢Â¾¿Í¤È¿¼¤¯´Ø¤ï¤í¤¦¤È¤·¤Ê¤¤Âç³ØÀ¸¡¦¶õÌî¤«¤±¤ëÌò¤Ë¤Ï¡¢Æ£¸¶ÂçÍ´¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡µÓËÜ¤Ï¡ØÌ±²¦R¡Ù¡Ø²ÈÀ¯É×¤Î¥ß¥¿¥¾¥Î season7¡Ù¤Ê¤É¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¸åÆ£¸¿Í¡£¡ØÈÕ»Á¥Ö¥ë¡¼¥¹¡Ù¡Ø¥¿¥«¥é¤Î¤Ó¤¤¤É¤í¡Ù±Ç²è¡Ø¥³¥³¤Ç¤Î¤Ï¤Ê¤·¡Ù¤Ê¤É¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡¢¤³¤µ¤µ¤ê¤ç¤¦¤Þ¤È¤Î¥¿¥Ã¥°¤ÇÉÁ¤¯¡£
¡¡¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï¡¢¤Û¤ÉÎÉ¤¤µ÷Î¥¤ÇºÂ¤ë¡¢¤É¤³¤«½é¡¹¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤ë2¿Í¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¾®½Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Ü¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ËÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¡£Æ£¸¶¤Ï¡ÖÀä»¿»£±ÆÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡×¤È»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸¶ºîÃø¼Ô¤Î»ÖÇÏ¤Ê¤Ë¤¬¤·¤Ï¡ÖÀ©ºî¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¡¢¸¶ºî¤Î³Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê·Á¤ØºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁÛ¤¤¤â¡¢Êª¸ì¤Î²¹ÅÙ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÎØ³Ô¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡Ù¤Ï¡¢MBS¤Ë¤Æ12·î11Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þ59Ê¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¿ÀÆàÀî¤Ë¤Æ12·î11Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË23»þ30Ê¬¡¢¥Á¥Ð¥Æ¥ì¤Ë¤Æ12·î12Æü¤è¤êËè½µ¶âÍË23»þ¡¢¥Æ¥ì¶Ì¤Ë¤Æ12·î17Æü¤è¤êËè½µ¿åÍË24»þ¡¢¤È¤Á¥Æ¥ì¤Ë¤Æ12·î18Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË23»þ30Ê¬¤Ë¤Æ¡¢·²ÇÏ¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¤Æ12·î18Æü¤è¤êËè½µÌÚÍË24»þÊüÁ÷¡£
¡¡±ÊÀ¥¡¢Æ£¸¶¡¢´ÆÆÄ¡¢¸¶ºî¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£±ÊÀ¥è½»Ò
Åß·î¾®½Õ¤ò±é¤¸¤Þ¤¹±ÊÀ¥è½»Ò¤Ç¤¹¡£
ÉÂµ¤¤ò´µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤êÌÕÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾®½Õ¤Ï1Æü1Æü¤òÂçÀÚ¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢ºîÉÊ¤ËÆþ¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÌÕÌÜ»ØÆ³¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÀ¸Êý¤Ï¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤ËÍ¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¡¢¤½¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï²¹¤â¤ê¤ò´¶¤¸¤ë¤¢¤¿¤¿¤«¤¤³§¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¾®½Õ¤âÆ±¤¸¤¯¡¢Á¡ºÙ¤µ¤ÈÌÀ¤ë¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Ñ³¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ëÈà½÷¤ÎÁ°¸þ¤¤Ç¥Ö¥ì¤Ê¤¤¼´¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤âÆü¡¹³Ø¤Ö¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£¾®½Õ¤ÎÁÛ¤¤¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤³¤Ü¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢ºÇ¸å¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ËÈà½÷¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¡¢º¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤½¤Ã¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë²¹¤«¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤ÊºîÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢³§¤µ¤ó¤ÈÁÏ¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ£¸¶ÂçÍ´
³¨²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ëÍ½´¶¤¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àä»¿»£±ÆÃæ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤Ë½Ð²ñ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò³ú¤ßÄù¤á¤ëËèÆü¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤Ë¤¤¤ë1¿Í1¿Í¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Á´ÎÏ¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤ë¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Î¤«¤È¡£¡ÖÌÕÌÜ¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÌÜ¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤²¿¤«¡×¤ò¸ò´¹¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¤ª¼Çµï¤ÏËÜÅö¤Ë¹¬¤»¤Ç¡£¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ç¤âÀ¨¤¯¶á¤¯¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿´¤ò¶î¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¢£´ÆÆÄ¡§¤³¤µ¤µ¤ê¤ç¤¦¤Þ
ÇùÁ³¤È¡¢¡ØÌÜ¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦À¤³¦¤Ï¿¿¤Ã°Å°Ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¸í²ò¤À¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÀÍÛ¤Î²¹¤â¤ê¤ä±«¤ÎÆ÷¤¤¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤ÎÀ¼¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¤¿¤·¤«¤Ë¡¢Ë¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤¿§¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ð¡¹¤·¤¯Î®¤ì¤ëÂº¤¤»þ´Ö¤ò¡¢ÃúÇ«¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤Û¤·¤¤ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¢£¸¶ºîÃø¼Ô¡§»ÖÇÏ¤Ê¤Ë¤¬¤·
¾®Àâ¡ØÆ©ÌÀ¤ÊÌë¤Ë¶î¤±¤ë·¯¤È¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤Îø¤ò¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¡¢MBS¤µ¤Þ¤Ë¤Æ¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£À©ºî¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¡¢¸¶ºî¤Î³Ë¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤òÃúÇ«¤Ë¸«Ä¾¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆºÇÅ¬¤Ê·Á¤ØºÆ¹½À®¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÁÛ¤¤¤â¡¢Êª¸ì¤Î²¹ÅÙ¤â¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦·Á¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÎØ³Ô¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤Ë¤â¡¢¿·¤·¤¯½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ëÊý¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤È³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£ÊüÁ÷¤ò¿´¤«¤é³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
