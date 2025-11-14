サッカーU-17W杯

カタールで開催されているサッカーU-17ワールドカップ（W杯）で、日本代表はグループBを首位で通過し、ラウンド32に進出した。同宿が縁となって交流が続くメキシコ代表がグループリーグ（GL）を突破した瞬間の日本代表選手たちの反応には、ネット上から喝采の声が上がっている。

ホテルの食事会場で固唾を呑んで、スマートフォンの画面を見守る両国代表の選手たち。メキシコの突破が決まると、全員が立ち上がりガッツポーズ。次々に抱擁を交わした。日本代表はすでに首位通過を決めていたが、グループF3位だったU-17メキシコ代表の予選突破は、他グループの結果次第となっていた。

同じホテルに宿泊した縁が友情を育んだ。GLではメキシコ代表の選手がホテルのロビーで、試合会場へ向かう日本代表にハイタッチ。激励を送った。その後、日本もメキシコに同様の振る舞いを実施。日本がグループステージ突破を決めた際には、ホテルで花道を作って出迎えるなど、微笑ましい交流が続いている。

サッカー日本代表公式Xが「日本の選手たちも一緒に喜びを分かち合う U-17メキシコ代表がグループステージ突破を決めた瞬間」と記して、動画で公開すると、日本人ファンからコメントが殺到している。

「ここから将来ビッククラブでチームメイトの関係性が生まれたとしたら胸熱過ぎる」

「思ったよりもガッチリ仲良くなってるwいいじゃん。ピッチでだけライバルでいればいい」

「5年後A代表のピッチで戦おう」

「最高だな 個人的にはスポーツってこうあってほしい」

「決勝でこの2チームが対戦するって展開希望」

「メキシコ代表と日本代表U-17 同じ宿泊場所でずっと仲良しで良いなあ」

「素晴らしくて泣けてくる」

「こういうのを見ると『サッカーには言語も国境もない』と感じますね」

「抱き合って飛び跳ねて喜び合ってる姿が素晴らしい」

「これは素晴らしい光景」

ラウンド32では、U-17日本代表がU-17南アフリカ代表と、U-17メキシコ代表がU-17アルゼンチン代表とそれぞれ対戦する。



（THE ANSWER編集部）