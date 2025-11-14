参政党の「自民党”乗っ取り”計画」全戦略を明かします…！政党理論家の野望が行きつく未来とは何か？

参政党は「いずれ自民党をハックする」

戦後日本の政治はいまだ“封建制”を脱していない――。

党員は議員の「家来」であり、政党は「議員による同業者組合」にすぎない。こうした構造に根源的な疑問を投げかけ、政治を“経営”として再設計しようとした人物が、政治コンサルタントの渡瀬裕哉氏である。

前編『「参政党」、運動理論家が語る「本当の野望」…！創設メンバーが移植した「対自民・最終戦争」、その全貌を明かします！』で紹介してきたように、渡瀬氏は早稲田大学在学中に政治の現場に足を踏み入れ、「この国には真面目に税金を納める人の政党が存在しない」と痛感した。

やがてアメリカ共和党の政党運営の仕組みを学び、政治を資源配分のマネジメントととらえるようになった渡瀬氏は「党員主導」の仕組みを日本に導入しようと構想した。

こうして創設されたのが「参政党」である。

党員が支部を運営し、ネット献金で支える――サブスク型政党としての参政党は、渡瀬氏の“政治を国民に開放する”社会実験でもある。彼が参政党代表の神谷宗幣氏と語り合った最終目標は封建的政治を打破するために「自民党をハックする」ことだった。

本編では渡瀬氏のインタビューをお届けする。

「サラリーマンの息子」に政治の居場所はなかった…

――渡瀬さんは、なぜ政治の世界に関心を持ったのですか？

うちはまったく普通のサラリーマン家庭です。親が政治家でもないし、地元に後援会もない。大学でたまたま入った詩吟サークルに国会議員のOBがいて、その人の手伝いをしたのがきっかけでした。

国会議員は民主党の所属でしたが、田舎では労組の力が強くて、サラリーマンの声なんてどこにも届かない。民主党は“労働者の政党”と言っていましたが、現場を見れば、官公労のための政党でしかない。これが現実なのか、とショックを受けましたね。

――そこで、「じゃあ自民党はどうか」と考えた。

そうですね。地元の自民党系の議員事務所にも入りました。でも、自民党はすごく封建的なんですよ。いわゆる“地縁・血縁の世界”です。若者は「書生」扱いで、名前なんか覚えてもらえない。毎日通ってやっと名前を呼ばれるようになる、そんな世界でした。

つまり、日本の政治は生まれつきの地盤を持たない人間には門が閉ざされている。そういう現実に、心底違和感を覚えたのです。

――「税金を納めている普通の国民のための政党がない」という問題意識が、そのころ芽生えたのですね。

ええ。うちの父親のようなサラリーマン層が、真面目に働いて納税しても何の代表権も持てない。組織票に支えられた政治が延々と続いている。この国には“納税者のための政党”がなかった。だから僕は、政治を理念ではなく「運営」や「経営」でとらえ直す必要があるんじゃないかと考えるようになったんです。

「アメリカ共和党」との出会い

――渡瀬さんが“政党経営”という考え方にたどり着いたのは、アメリカの経験が大きいと聞きました。

その通りです。2000年代初め、マニフェスト選挙が日本で流行し始めたころ、僕は選挙コンサルタントの会社を作りました。政策立案を手伝ったり、スケジュール管理をしたり、いろんな政党の選挙を支援しました。

でも、どの政党も同じで、結局は支持母体のための政治だった。そんな世界では何をやってもせいぜい利権政治を少しだけ“きれいに見せる”仕事しかできなかった。限界を感じたとき、知人の紹介でアメリカの選挙学校を訪れることになりました。

――共和党の現場を見て、何が一番衝撃でしたか？

一言で言えば、「政治が経営だった」ということ。

アメリカの共和党は“システム”で動いている。小さな政府を掲げ、ネット献金で資金を集め、党員の投票で候補を選ぶ。政治家は“納税者の代理経営者”にすぎないのです。

僕はカウボーイハットをかぶったおじいちゃんに、「なんでジャップがいるんだ」と笑われましたけど、そこで出会った保守派の人たちは、僕を快く受け入れてくれた。みんな納税者の権利を政治に届けるために活動していて、共和党の筋の通ったやり方に胸を打たれた。

このシステムを日本に輸入しようと考えるようなったわけです。

――合理的な政党運営や選挙システムを日本に持ち込みたいということですね？

そう。つまり「選挙はどうあるべきか」という話なんです。

はっきり言って、日本の政治は今でもアメリカより50年くらい遅れています。だから、アメリカでは当たり前にある仕組みを日本に持ち込むだけで、ものすごく新しく見えた。私はそれを少しずつ日本に輸入し、やがて参政党の政党経営につながっていった。

ちなみにその間、IT会社を一つ作って、大手企業に買収してもらいました。その過程で、政府の規制に日々悩まされて、「本当にクソだよな」と痛感した。役所は普段は相手にもされないのに、偉い政治家や官僚を連れていくと、課長以下が全員ちゃんと話を聞いてくれたりする。そういう構造を見て、「いい加減にしろよ」と思いましたね。

税金は上がる一方で、古い規制はどうしようもないまま放置されている。そんな現状を見て、「少しでも日本をまともな国にした方がいい」と思ったんです。

――よく、日本は規制が多すぎて既得権が温存されやすいと言われます。それが財政を膨張させ、増税圧力がすごいことになる。

本当にそのとおりです。でも、アメリカは少し違う。たとえば、トランプ第一次政権が2017年に打ち出した「2対1ルール」――新しい規制を1つ作るなら、2つの規制の撤廃（または置き換え）を求める大統領令――は、政治や行政を“経営効率の問題”として扱う発想です。

私は参政党を立ち上げたとき、「1円の増税も許さない」という理念を入れましたが、これは２対１ルールの影響です。

自民党はアメリカの民主党に近い“大きな政府”の政党で、コスト管理の感覚が薄い。共和党のような“小さな政府”の政党は日本にはないから、アメリカの政党や政治の経営感覚を輸入したかったのです。

ただし、こうした政策は財政制約があるからまともな議論が必要で、いまの参政党には難しかった。いまはこの理念は解除されてしまいました。

参政党の誕生

――では、「経営としての政治」は、参政党にどのように結びついていったのでしょうか。

ここまで述べてきたように、僕は日本に“共和党型の政党”を作りたかった。それは理念というよりも政党経営の考え方に共感したからですが、きっかけはアメリカのネット献金の成功でした。ネット献金があれば、企業や労組に頼らない自立した政党が作れる。これを日本に導入すれば、政治は変わると思った。

2007年〜09年にかけて私は、ネット後援会費システムを設計して国会議員に導入させた経験があったんです。このシステムを元にネット党費システムを作って政党に組み込めば、日本でも強力な新党が生まれると確信していました。

――こうして2020年に、神谷宗幣さんから誘いを受けてYouTuberのKAZUYAさんと参政党を作るわけですね。その後、元日本共産党員の篠原常一郎と元財務官僚の松田学さんが加わる。創立時の理念の柱がネット献金を柱とする「党員政党」でした。

アメリカの共和党の選挙はイデオロギーで結びつくという点では日本と大きくは変わらない一方、運動のあり方が徹底的にマニュアル化されている点で大きく違う。

そのひとつにプロセスマーケティングの考え方があった。

だから、私たちもすぐに政党を作るのではなく「政党DIY」というプロセスマーケティングで、何の目的でどのようにして政党ができていくのかを有権者に見せていった。

政党の組織設計や背景の団体構造などを、有権者にオープンにしながら、どういう政党がよいかを準備し、最終的に政党を立ち上げて党員を募集する。過程を見せることが重要だったのです。

私は、設計・制度・運用を担当しました。政党をどう運営し、どこに革新性を持たせ、既存政党の弱点をどう突きどう組み立てれば、選挙に勝てるのかという経営戦略、規約づくり、内容設計、資金調達の仕組みなどを整備していった。

「参政党」という名称は、ホワイトボードに候補を並べ、「国民が参加する新しいタイプの政党だから『参政党』がいいのでは」とKAZUYAくんが言って、「じゃあそれでいこう」という比較的軽いノリで決まった。

ただし、根底の設計思想は真剣でした。

自民党を見ればわかりますが、政党は国会議員の所有物であり、総裁選は誰が政党のオーナーになるのかを決める選挙です。一方で、神谷さん、KAZUYAさんと私の3人に一致していたのは、議員ではなく党員が主導する政党を作るということだった。

――参政党の発表によれば、今では衆議院小選挙区289すべてに支部を設置していると言います。日本共産党も全国的な細かな支部網を持ち、機関紙「新聞赤旗」の読者とそれを配る党員を配置している。参政党は当初のボードメンバーで元共産党員の篠原常一郎さんが各支部を回って、共産党仕込みの支部運営を指導したそうですね。

はい。そうやって支部にノウハウというか魂を吹き込んでいったわけです。こうして党員が増え、地方議員も増えていき国会に議員を送り込める地盤を支える組織体ができていったのです。

――既存の政党と全く違う発想で、参政党は運営されているのですね。

日本の第三極政党の欠陥は、まともな党員システムがないことです。だから、テレビや新聞がつくる“ふわふわした民意”に乗っかっているだけで、創業者でもあるトップの“クビ”が取られたら終わる――そんな政党しかありませんでした。その典型が「みんなの党」（元行政改革担当相の渡辺喜美らが2009年8月に結成し、2014年11月に解散した）でしたよね。

その欠陥を補うためには、トップのクビが取られても終わらない党システムを作る必要があった。つまり、ネット献金システムなどで主体性のある党員を集め、党員によるガバナンスの効いた政党を作るのです。また、選挙は足腰の強い地方組織を作って初めて戦えるようになる。さらに候補者が世襲化しないように予備選挙を導入する。

――要するに、自民党のダメな部分と、第三極政党のダメな部分をすべて改善したシステムを日本に持ち込めば、強い政党になると考えたのですね。

そう。それが参政党だったのです。だから、参政党は初めから“自民党キラー”となるように設計してあるわけです。

“自民党キラー”としての参政党

――参政党は今後、自民党とどう対峙していくと見ていますか？

高市早苗首相が自民党総裁になったとたんに公明党が連立から離脱しました。維新との連立も奈良と大阪の因縁で難しくなるのではないか。かといって、国民民主と組めるかというと、高市さんや麻生さんのラインでは微妙です。だから、高市さんはかなり孤立するのではないでしょうか。

そのとき、高市さんと組める“保守的な主張”をしているのは参政党と保守党しかない。参政党は自民党との連立を視野に、そのポジションを取りに行く選択肢が一つあると思います。

もう一つは、「高市政権で自民党が右に寄りすぎた」と感じる人たちに向けて、穏健な政策を出すという方向です。これは神谷さんが、どちらの路線で安定的に票が取れるかを見極めて決めると思います。

――渡瀬さんは2年後の統一地方選までに、参政党の地方議員が急増すると見ていらっしゃいます。2000人まで増えるという予想もされていた。この根拠は？

参政党の地方議員は勝ち続けています。前回の参議院選全国比例の得票数を見れば、1自治体に最低1人、場合によっては2人当選させられる。日本の自治体は約1700だから、その半分で選挙があれば、2000人規模になるのは十分現実的です。これで国政選挙の選挙地盤はいまよりも強固になる。

――最後は、参政党は自民党と連立を組むのですか？

次の衆議院選後に自民党は惨敗するでしょう。そこで連立を組むとよいのではないか。参政党の衆議院議員が増加したタイミングでイニシアチブを握るのです。そして、参政党は自民党との選挙区調整で候補者選びのための「予備選をやろう」と持ち掛ける。そのとき、世襲ばかりの自民党議員の地盤はかなり参政党に侵食されている。きっと参政党の議員がボロ勝ちするでしょうね。ここまで来れば、参政党は自民党に吸収されてもかまわない。

――吸収されるというよりは、自民党を乗っ取るということですよね。

それが参政党結党時の最終目標でした。この構想は神谷さんと創設時に話していたことですが、彼がこ忘れていなければ、どこかで自民党の乗っ取りに動き出すことになるでしょう。

政党経営の未来

――では、最終的に“政党経営論”で作られるのは、どのような政治の形でしょうか。

僕は、政党に政策立案能力はいらないと思っています。政策はシンクタンクに外注すればいい。政治家が自分で作るから、霞が関の言いなりになるんです。政党がやるべきは、理念・資金・人材のマネジメント。それこそが“政党経営”です。

それができるかが、参政党がもう一段化けできるかどうかのメルクマールですよね。

政党経営とは民主主義を感情論や人気投票で終わらせず、合理的に運営することです。政党は理念や目的を共有する経営に専念し、集約された理念をもとに政策立案のテクニックが蓄積されているシンクタンクに政策を作ってもらえばよい。

誰もが参政党は異物のポピュリズム政党だと思っているところに、シンクタンクを使ってすごい政策を出してきたら、他の政党も目が覚めるんじゃないかと。

――そのモデルを示せれば、他の政党も変わる可能性があるということですね。

おっしゃる通り。参政党だけが強くなればいいわけじゃない。他の政党も変わらなければ意味がないわけです。立憲も維新も国民民主も、どの政党も党員が主役になる政党経営を取り入れてほしい。

僕の望みは、日本の政治を「封建から経営へ」と変えること。それができれば、日本はようやく変われるようになると思うのです。

【渡瀬裕哉氏のプロフィール】

1981年（昭和56年）東京都生まれ

2007年 早稲田大学大学院公共経営研究科修了

2008年 早稲田大学公共政策研究所招聘研究員就任

2017年 パシフィック・アライアンス総研株式会社代表取締役所長就任

2018年 事業創造大学院大学国際公共政策研究所上席研究員就任

日系・外資系ファンド30社以上にトランプ政権の動向に関するポリティカルアナリシスを提供する国際情勢アナリスト。ワシントンD.Cで実施される完全非公開・招待制の全米共和党保守派のミーティングである水曜会出席者、テキサス州ダラスで行われた数万人規模の保守派集会FREEPACへの日本人唯一の来賓者。

主な著書に

『なぜ、成熟した民主主義は分断を生み出すのか』（すばる舎）

『メディアが絶対に知らない2020年の米国と日本』（PHP研究所）

『トランプの黒幕 日本人が知らない共和党保守派の正体』（祥伝社）

『日本人の知らないトランプ再選のシナリオ』（産学社）

