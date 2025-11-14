レジで「俺が先にいただろ！」割り込みの指摘に、逆ギレ！ 迷惑客を退散させた【店員の一言】とは

スーパーへ3歳の息子と買い物に行った時の筆者自身の経験です。

ある日、スーパーのレジで割り込みされることがあり、思わぬトラブルに。理不尽な状況の中で周囲の人の対応や自分の小さな勇気がどれだけ支えになるのかを実感した、そんな出来事です。

何食わぬ顔で割り込む年配男性

金曜日の夕方、3歳の息子と近所のスーパーへ買い物に行った時の出来事です。

夕食の材料を手早く選んで、混雑するレジへ並んでいると、息子がぐずり始めました。抱っこをせがむため、私は片手で息子を抱っこし、片手でかごをもって並んでいると横から年配の男性がすっと現れ割り込んだのです。見間違いかと思ったのですが、やはり納得できず勇気を出して声をかけました。

子どもを育てていると理不尽なことや怖い場面に出会うこともあります。

たとえ小さなことでも「間違っている」と声を上げることが、誰かを守る力になることもあるのだと実感できる出来事でしたね。

【体験者：40代・筆者、回答時期：2025年7月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

経理事務・営業事務・百貨店販売などを経て、現在はWEBライターとして活動中。出産をきっかけに「家事や育児と両立しながら、自宅でできる仕事を」と考え、ライターの道へ。自身の経験を活かしながら幅広く情報収集を行い、リアルで共感を呼ぶ記事執筆を心がけている。子育て・恋愛・美容を中心に、女性の毎日に寄り添う記事を多数執筆。複数のメディアや自身のSNSでも積極的に情報を発信している。