日本は首位でグループ首位で突破を決めていた

カタールで開催されているU-17ワールドカップ（W杯）は、グループステージを終えていよいよ11月14日から決勝トーナメント（T）がスタートする。

U-17日本代表は、9日にU-17ポルトガル代表に2-1で勝利してグループ首位で突破が決定。同じホテルに宿泊するU-17メキシコ代表がワイルドカードで決勝T進出を決めると、一緒に喜ぶ様子が、SNSで話題となっている。

グループステージを2勝1分けで首位通過した日本に対し、メキシコはグループステージ2試合を終えて1勝1敗で迎えた第3節のスイス戦にも1-3で敗れ、スイス、韓国に次ぐグループFの3位となっていた。それでも今大会から大会規模が拡大して出場国が48チームに増加したこともあり、グループ3位の上位8チームが決勝トーナメントに進出できるなか、メキシコも決勝T進出が決まり、ラウンド32ではアルゼンチンと対戦することとなった。

サッカー日本代表の公式「X」では、メキシコのグループステージ突破が決まった瞬間、メキシコと日本の選手が一緒になって喜ぶ動画を投稿。GK松村秀司は「ちょうど飯の時間で、全員が集まってスマホで見ていました。最後に決めたときも一緒にいて、一緒に祝福しました。他のチームにちょっと失礼かもしれなかったんですけど、大騒ぎしました」と舞台裏を話した。

SNSでは、「これが決勝で激突したら歴史に残る」「スポーツのチカラってやつだなぁ」「メキシコおめでとう」「どんだけ仲ええねん」「まさに国境を超えてワンチームになってますね！」「日本代表、メキシコ代表どちらもおめでとう」「めちゃくちゃ素敵な光景だ」「メキシコと日本の決勝が見たい」「決勝で会おう！」「メキシコのこと好きになりました」といった声が寄せられ、日本とメキシコの関係性に注目が集まっていた。（FOOTBALL ZONE編集部）