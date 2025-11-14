J2¥¯¥é¥Ö¤¬¡È¥Ó¥Ã¥°¡ÉÊä¶¯¡ÖÀ¨¤¤»Ò¤È¤Ã¤¿¤Í¡×¡¡¹â¹»&Âç³Ø¤Ç¸Ä¿Í¾Þ¼õ¾Þ¡Ä¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ÖÍèµ¨¤Î´õË¾¡×
Æ£¿¹ñ¥ÂÀ¤ÏÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¹»»þÂå¤ËÁª¼ê¸¢Í¥¾¡¤ò·Ð¸³
¡¡J2¤Î¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ý¤Ï11·î13Æü¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø4Ç¯MFÆ£¿¹ñ¥ÂÀ¤¬2026¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¿·¤¿¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡22ºÐ¤ÎÆ£¿¹¤Ï¥¥Ã¥¯ÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢ÆÀÅÀÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄÃæ¤«¤éÀÄ¿¹»³ÅÄ¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢ÌÀ¼£Âç¤Ë¿Ê³Ø¡£¹â¹»»þÂå¤Ë¤Ï¤Ë21Ç¯ÅÙ¤Î¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤ÈÁíÂÎ¤ÎÎ¾Âç²ñ¤ÇÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÎ¾Âç²ñ¤ÇÍ¥½¨Áª¼ê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£2023Ç¯¤Ë¤ÏU-20Á´ÆüËÜÂç³ØÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢2024Ç¯¤Ë¤â´ØÅìÂç³Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¥ê¡¼¥°1Éô¤Ç¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âç³Ø»þÂå¤â¿ô¡¹¤Î¸Ä¿Í¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³¸ý¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤ê¡¢Æ£¿¹¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÍÄ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤Ã¤¿¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¡¢¤³¤Î²¹¤«¤¯ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¡¦¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê»þ¤â°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢¤´»ØÆ³¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«Ê¬¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òËº¤ì¤º¡¢Á´ÎÏ¤ÇÇ®¤¯¥×¥ì¡¼¤·¤Þ¤¹¡£¥ì¥Î¥Õ¥¡»³¸ýFC¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§ÍÍ¡¢¶¦¤ËÆ®¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß¡¢»³¸ý¤ÏJ2¤Ç¹ß³Ê·÷Æâ¤Î18°Ì¤È¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢¤¦¤ì¤·¤¤ÃÎ¤é¤»¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¿´î¡£¡ÖÀ¨¤¤»Ò¤È¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¶Ã¤¡£J1¹Ô¤¯¤â¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¡Ö¥¨¥°¤¤¥ë¡¼¥¡¼²ÃÆþ¤ä¤ó¡ª¡ª¡×¡Ö¥ì¥Î¥Õ¥¡¤Ç¸«¤ì¤ë¤Î·ã¥¢¥Ä¤À¤Ê¡×¡Ö¤³¤ì¥Ó¥Ã¥°Êä¶¯¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¡×¡Ö·ÐÎòÀ¨¤¤¤·¤³¤³¿ôÇ¯ÂçÂ´¤Ï¤ß¤ó¤ÊÂçÅö¤¿¤ê¤À¤«¤é´üÂÔÂç¡×¡ÖÍèµ¨¤Î´õË¾¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤¾¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤ä¤Ð¤¹¤®¤ë¤Ã¤Æ¡ª¡×¡Ö¤è¤¯¼è¤ì¤¿¤Ê¡×¤ÈÈ¯É½¤ò´î¤ÖÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë