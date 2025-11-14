高級レストランに行った小学生息子の「意外な感想」…「贅沢を覚えると生意気な子どもになる」とはいえないワケ

子どもと体験する一流レストラン

子育てに奮闘する皆様、毎日お疲れ様です。どんなに頑張っても報われるかどうかわからない時代に、子どもをどう育てていいか悩みを抱えている親御さんは少なくないと思います。なぜなら日本の社会を見渡しても、子どもの貧困、いじめや不登校、教育格差や過度な受験戦争、家庭環境の多様化など、子どもを取り巻く問題は山積み状態。そんな暗雲漂う状況に翻弄されることなく、少しでも安心して子育てや教育を考えていくことができたら、どんなに救われることでしょう。

私は食の専門家として、食を大切にする育児を実践し、これまでにも様々な食育アイデアを提案しています。その中で私が確信しているのは、どんなに高度な教育法や習い事よりも、日々の食を丁寧に考えることこそが、子どもの心身の健康を導き、子どもの成功につながるのではないかということです。

記事【子どもを高級レストランに連れて行くのは「無駄な贅沢」なのか…子ども2人を東大生にした母が放った「予想外の一言」】では、子どもを高級レストランに連れていくことの価値について考えながら、いくつかのエピソードをご紹介しました。現代のスポーツ指導が異常なスパルタ法ではなくなっているのと同様に、「子どもには贅沢を覚えさせるな」、「子どもには与えてもわからない」という安易な発想は風化した化石のようなもの。私たちの栄養や健康に深く関わりながら、人や社会とつながるきっかけにもなる食の世界において、苦労ファーストのような考え方は明るい未来を生み出すとは到底想像できないのです。そして誤解を恐れずに言えば、子どもに優れた知性や感性を育みたいなら、さまざまな食体験に力を入れるべきだと思うのです。

今回の記事では、私自身が子どもと一緒に体験してきた一流レストランでのエピソードをご紹介したいと思います。そこには塾などで培う学習とは異次元の感動や学びがあり、日常生活における生きる喜びや自信につながっています。具体的にどのような学びや気づきになっているのか、親子の成長や変化についてもお話していきたいと思います。

高級食材を前に、小学生がつぶやいた一言

はじめにご紹介するのは、最近子ども自身が最も感動したというレストランでのエピソードです。訪れたのは、東京・銀座三越新館に9月にオープンした「焼うおいし川 銀座凛華楼」という、魚を焼肉のように焼いて味わう新感覚の海鮮レストラン。とらふぐやのどくろなどの高級かつ新鮮な魚介類を目の前で炙ってもらい、珍しい調味料や薬味で食べる「焼きうお7種盛り合わせ」などを味わうコース料理は、子どもにとって初体験の連続になりました。そして小学生の息子からはじめに出てきた言葉は、「日本ってやっぱりすごいな」という感激の一言だったのです。

息子の様子を観察していて感じたのは、「贅を尽くした高級食材にときめいた」ということでは決してありません。もちろん「世の中にこんなにすごいごちそうがあったのか！」という驚きはあったようです。しかしながら子どもには大人が持つような“贅沢食材が何なのか？”という知識はなく、食に対する偏見や色眼鏡はありません。まずは自分の五感を頼りにして、なんだかすごそうな食体験に飛び込むのです。

このように子どもが自分の本能や感覚を頼りに食を楽しむことは、知的好奇心や探求心を強く掻き立てられる経験になります。またそこで芽生えた感動は、テレビやインターネットなどの画面を通してみる世界よりも強いインパクトがあるのです。このような“喜びを感じながら五感を養う体験”は、唯一無二。一生モノの五感研鑽になると信じて我が子に実践しています。

これらはある程度のお金さえ払えば誰もが受けられる一流体験ですから、一度試してみる価値はあるでしょう。もちろんすべての子どもに大きな効果をもたらすかはどうかはわかりませんが、それはどんな教育体験でも同じはずです。

贅沢は敵？ 今の子どもに大切なこととは

続けて息子は言いました。それは、「この料理はおいしい食材を使うだけでは作ることができないよね。すごい料理人と話せたことが、ぼくは一番嬉しかった！」という内容でした。熟練料理人の知性や感性によって丁寧に生み出された食べ物をきっかけに、人の情熱や能力に触れ、世界の広さや奥深さを子どもならではの感性でシミュレーションできたのでしょう。つまり、子どもだからわからないと決めてかからずに高級レストランに偏見なく飛び込むことができれば、“理屈ではない一流”を体得できるチャンスになるのです。

その日の帰りの電車の中で、息子がぽつりとつぶやきました。それは、「どんな世界にも、すごいことにチャレンジしているかっこいい大人がいるんだね！」という言葉。これには親として心を打たれるものがありました。もちろん食の世界に限ったことではありませんが、子ども自身がかっこいいと思える大人に出逢い、子ども扱いされることなく対話ができる経験は、人生の大きな財産になるはずです。

実体験だからこそ育まれること

このようにして我が家では息子が5歳になる頃から、素敵なレストランでの食事を楽しむようになりました。もちろん店選びは重要で、子どもの成長や意思を考慮し、親子で無理なく純粋に楽しめることが大前提です。気を付けたことは、親のわがままで子供を不相応の居酒屋に連れていかないようにすること、騒がないようにとむやみに携帯やゲームを与えないことなどです。

私は特別なしつけやマナーを厳しく教え込んだわけではありません。無理なくほんの少しずつ新しい食体験を広げていくことを意識しながら、子どもの成長に寄り添ってきました。まだ育児半ばではありますが、これまで成果を冷静に振り返ってみると、小学校中学年になった息子のカトラリー使いや食事のマナーは大人並に上達。さらには落ち着きや集中力が身に付き、ありがとうなどの感謝を伝える姿勢も自然と習得しています。勉強面でいえば、思考力や社会や理科に対する興味には驚かされるものがあります。

また合わせて伝えたいのは、贅沢を覚えて生意気な子供になる、安いものを食べなくなるといった不安は皆無だということ。むしろ食べ物に対する感謝や敬意は、子ども自身の魂に強く宿ってきているように感じています。

高級レストランの価値は、価格だけでは語れない

最後にもう一つ、エピソードをご紹介させてください。今年の夏、私は家族でフランスにある三ツ星レストラン宿「トロワグロ」を訪れました。トロワグロでの食体験は、子どもだけでなく、親の私にとっても衝撃的な思い出となりました。中でも、世界最高レベルの食を求めて世界中から人々が集まる“究極のレストラン”の朝ごはんやティータイムは、私たちが安易にイメージしがちな贅沢さとは大きくかけ離れたものだったのです。それは子どもの頃に絵本で出逢ったような世界観で、愛情をかけて準備された食べ物や料理が美しく並べられていたのです。息子は言いました。

「ぼくはこういうのがやりたかったんだ！特別ってこういうことだよね！」

食（人生）の豊かさとは、価格やブランドだけで評価し得るものではないこと。このような気づきや学びは、机上の勉強だけでは養うことができないはずです。その後息子は、今回のフランスでの食体験を夏休みの自由研究としてまとめることにしました。小学生の視点で気がついたことや発見したことを整理しながら、自分の日常や未来のあり方について必死に考察して出来上がったレポートは、その後学校で表彰されることに。何より嬉しいのは、表彰という結果ではなく、子ども本人が自分の努力や発想力に自信を持てるようになったことです。

最後に、私自身への自戒も込めてお伝えしたいことがあります。大人も子供も、人生で息詰まることは誰にでもあることです。もし今の子育てに息苦しさを感じていたら、ふと歩みを止めて、心を休めて、親子で素敵なレストランに足を運んでみてください。そこには、確かな口福があり、生きる上での自由な幸せを教えてくれるはずです。

