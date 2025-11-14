”経費で落とせる風俗”「ノーパンしゃぶしゃぶ」極上のフルコース

令和7年現在、多種多様なコンセプトの風俗店が存在している。しかし、90年代には今では考えられない「ノーパンしゃぶしゃぶ」なるユニークすぎる風俗店が存在した。

「中居正広もハマった」「大蔵官僚の接待で使われた」と度々話題になっていた特殊風俗店の実態を探るため、過去に本誌記者が潜入調査をしたところ、ただノーパンの女性がしゃぶしゃぶを提供するだけではない手の込んだサービス内容が明らかになった…！

本誌記者が赤裸々に綴った「ノーパンしゃぶしゃぶ」の体験談を、週刊現代1997年11月29日号の記事より再編集して全2回にわたってお届けする。

第２回

前回記事『「まくり上がったスカート」から露わになる「花ビラ」…かつて接待政治の温床となった「ノーパンしゃぶしゃぶ店」の実態』より続く。

スカート内をカメラで…

次に現れたのは、観月ありさをふっくらした感じのさゆりちゃん(23歳)。93cmのFカップ巨乳がスケベ心をくすぐる。早速、真弓ちゃんと同じようにチップをあげて、さゆりちゃんもノーパンに。

肉が運ばれ、そろそろ食事という雰囲気の中、目に入ったのは肉を乗せた皿の横に不釣り合いな懐中電灯。「ねぇ、これで何するの?」「は〜い、その懐中電灯で私のアソコを照らしてくださいね」とヒザをたてて座ったまま、しずしずと両脚を広げはじめたではないか。

「今度は、このリモコンを使ってカメラを動かしてね」フムフム。右、左、上、下と書いてあるボタンを押していくと、コタツの中に仕込んであったカメラが遠隔操作で動きだした。

すると、テーブルに埋め込まれた液晶テレビに、さゆりちゃんのアソコがどアップで登場。しゃぶしゃぶ食う手が止まって目がモニターを追う。そこで、彼女は、「下から覗き込んでもいいんですよ。横になったほうがよく見えるし」と親切すぎるアドバイス。

こうなったら、恥も外聞も関係ない。ほりゴタツに頭を突っ込み、すでに濡れそぼっている彼女の局部に懐中電灯の光をあてた。「ほら、こうやって広げると、見えるかな〜」という声を聞きながら、じっくりと観賞したのだった。

お会計は1人あたり約4万円

ここで注意しておくと、女のコのチップはノーパンになってもらうために5000円、大股開きをしてもらうために5000円を出すのが基本パターン。今回のように最初から5000円札2枚を渡せば、彼女たちはノーパンに加えて、大開脚ポーズも見せてくれる。

2〜3人で出掛けた場合、女のコも客の人数に応じてつくのが普通だから、もし、開脚ポーズは一人だけでいいと思ったら、二番目からの女のコにはチップ5000円だけでも構わないのだ。チップ5000円払っておけば酒を頼む度に、アソコが見れちゃう。だから何度も見ようと思ったら、薄めに作ってもらって、何杯も飲んじゃえばいいワケ。

もうひとつ、この店で大切なルールは絶対に女のコにタッチしないこと。それさえキチンと守っていれば、いたってノリが良く、巨乳ぞろいの女のコたちは、脱いだパンティを頭にかぶせてくれたり、自分の指でアソコをコネコネしたり、さらにはそれ以上の過激なプレイも見せてくれる。

間近で見る女のコのプレイ内容もさることながら、料理のほうも、それだけで一流割烹として通用するレベルだ。店で出される肉は極上の松阪牛。冷凍なんかではない。シェフラーの手さばきもよく、高級割烹と変わらない味が楽しめる。

しゃぶしゃぶ以外にも、手のひら大のフォアグラのバターソテー、鯛のお造り、コースの最後には水菓子としてマスクメロンが登場するなど、なかなかの出来だった。「ノーパンしゃぶしゃぶぐらい、接待に向いた店はない。同じ接待でも、高級ソープだったりすると性病のことなんかもあって、嫌がる人もいるし、個室の中ではハシャいでいても、出てくるとむっつりしている人が多い。

その点、ここは皆で騒げるのがミソ。どんなに堅物でも、女のコに目の前で『パンティ脱がせて』といわれると、ヤニさがるものです。おかげで接待という堅苦しさもなくなるし、それに、女のコだけじゃなく、肉だってうまいんですからね」（都市銀行幹部）

グラスを重ねすぎて、ベロンベロン。お会計してもらったところ、一人あたり約4万円…。飲んで、食べて、見て、この値段なら、一度は行ってみる価値はある。

「週刊現代」1997年11月29日号より

